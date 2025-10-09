Raiffeisen фразой «мы не сдаемся» оценил перспективы ухода из России

RBI не считает, что список потенциальных покупателей ее российской «дочки» закончился. Процесс продажи «Райффайзенбанка» продолжается более трех с половиной лет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает искать покупателя для своего российского подразделения, сообщил журналистам генеральный директор Йоханн Штробль, передает Reuters.

«Если бы список [потенциальных покупателей] закончился, мы так бы и сказали. Мы не сдаемся», — рассказал Штробль.

RBI объявила о планах сократить российский бизнес еще три с половиной года назад — весной 2022-го, но приступила к этому лишь после усилившегося давления со стороны регуляторов из США и Евросоюза. В частности, Вашингтон пригрозил группе ограничением доступа к американской финансовой системе.

Reuters в начале октября сообщил об очередной сорвавшейся сделке по продаже Райффайзенбанка. По его сведениям, российские власти блокируют сделку, опасаясь, что продажа российскому покупателю может привести к западным санкциям против банка.

По результатам второго квартала Райффайзенбанк получил чистый убыток в €861 млн, сказано в отчете его материнской структуры. Это второй раз за последние 12 месяцев, когда организация отчиталась об отрицательном финансовом результате.

Рекордные убытки Райффайзенбанка возникли из-за создания дополнительных резервов для покрытия возможных потерь по судебному иску в России — речь идет о разбирательстве между МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», строительным концерном Strabag и группой Raiffeisen (ответчиком по делу выступает российская «дочка» — Райффайзенбанк).

В январе Арбитражный суд Калининградской области обязал российскую «дочку» RBI выплатить €2 млрд МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и взамен принять на баланс акции Strabag на ту же сумму. Raiffeisen Bank International обжаловал решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе. Банк пообещал выполнить решение суда.

RBI попросил ЕС отменить санкции в отношении компании Rasperia Trading, чтобы получить пакет акций (24%) строительной компании Strabag, который принадлежит Rasperia. Как выяснил Bloomberg, несколько европейских стран выступают против, чтобы не создавать прецедент.