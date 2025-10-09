Raiffeisen фразой «мы не сдаемся» оценил перспективы ухода из России
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает искать покупателя для своего российского подразделения, сообщил журналистам генеральный директор Йоханн Штробль, передает Reuters.
«Если бы список [потенциальных покупателей] закончился, мы так бы и сказали. Мы не сдаемся», — рассказал Штробль.
RBI объявила о планах сократить российский бизнес еще три с половиной года назад — весной 2022-го, но приступила к этому лишь после усилившегося давления со стороны регуляторов из США и Евросоюза. В частности, Вашингтон пригрозил группе ограничением доступа к американской финансовой системе.
Reuters в начале октября сообщил об очередной сорвавшейся сделке по продаже Райффайзенбанка. По его сведениям, российские власти блокируют сделку, опасаясь, что продажа российскому покупателю может привести к западным санкциям против банка.
По результатам второго квартала Райффайзенбанк получил чистый убыток в €861 млн, сказано в отчете его материнской структуры. Это второй раз за последние 12 месяцев, когда организация отчиталась об отрицательном финансовом результате.
Рекордные убытки Райффайзенбанка возникли из-за создания дополнительных резервов для покрытия возможных потерь по судебному иску в России — речь идет о разбирательстве между МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», строительным концерном Strabag и группой Raiffeisen (ответчиком по делу выступает российская «дочка» — Райффайзенбанк).
В январе Арбитражный суд Калининградской области обязал российскую «дочку» RBI выплатить €2 млрд МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и взамен принять на баланс акции Strabag на ту же сумму. Raiffeisen Bank International обжаловал решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе. Банк пообещал выполнить решение суда.
RBI попросил ЕС отменить санкции в отношении компании Rasperia Trading, чтобы получить пакет акций (24%) строительной компании Strabag, который принадлежит Rasperia. Как выяснил Bloomberg, несколько европейских стран выступают против, чтобы не создавать прецедент.
