Чернышенко пообещал не позволить операторам «наживаться на наших людях»

Россияне не столкнутся с бесконтрольным подорожанием связи, пообещал Чернышенко. Месяц назад правительство утвердило положение, по которому тарифы могут расти выше инфляции — если оператор вкладывается в инфраструктуру в Донбассе

Фото: Андрей Любимов / РБК

Бесконтрольного повышения тарифов связи не будет, за это отвечает ФАС, заявил «РИА Новости» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы. Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за тем, чтобы тарифы были обоснованными, и, в общем-то, я думаю, каких-то там сильных скачков быть не должно», — сказал Чернышенко.

С 2014 года операторы берут на себя инвестиции в строительство инфраструктуры и появление оборудования, в связи с чем они не могли увеличить прибыль «хотя бы в соответствии с уровнем инфляции». Сейчас страна нацелена на развитие российского оборудования для всех систем связи, «в целях своего технологического суверенитета делать это все самостоятельно», объяснил вице-премьер.

«И сейчас большая нагрузка будет на отрасли связи по созданию сетей нового поколения», — добавил вице-премьер.

В ноябре была утверждена стратегия развития отрасли связи до 2035 года, в которой допускается повышение тарифов на связь выше уровня инфляции в случае, если сотовые операторы начнут развивать новые поколения связи, современные технологии и строить инфраструктуру в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

Росстат в конце ноября оценил годовую инфляцию в России в 7,37%.

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В стратегии также прописано предложение Минцифры отказаться от принципа сетевой нейтральности. Этот принцип подразумевает, что провайдеры отдают предпочтение какому-то определенному виду трафика, пропуская его одинаково и на равных условиях.

Замена иностранных решений на российские к 2035 году просто невозможна, рассказывал источник «Коммерсанта» среди операторов. «Российские вендоры заключили с операторами форвардные контракты на поставку около 75 тыс. базовых станций до 2030 года. Сейчас в обороте 754 тыс. станций, даже без учета развития сети придется заменить еще около 679 тыс. станций. Для этого нужно дополнительно выпускать по 135 тыс. базовых станций ежегодно», — пояснил он. Объема производства на таком уровне можно достичь лишь при снятии санкций и возможности импорта компонентов либо если «китайское оборудование будет выдаваться за российское».

В 2024 году плата сотовых операторов за использование всего радиочастотного сектора может увеличиться вдвое, если Минцифры одобрит новую методику расчета этого платежа, сообщили в октябре «Известия». Сейчас операторы оплачивают использование частот для 4G (LTE) со значительной скидкой как за перспективную технологию (появилась на российском рынке в 2010-х), но новая методичка не относит LTE к таким технологиям, а потому плата за частоты может вырасти в десять раз, рассказал собеседник газеты.

Со слов источника издания в госорганах, вопрос об увеличении платы уже решен, это позволит привлечь в бюджет дополнительные 20 млрд руб., которые требуются для выполнения социальных проектов в сфере связи, например для подключения к интернету небольших населенных пунктов.