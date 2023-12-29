 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Бизнес ,  
0 

Чернышенко пообещал не позволить операторам «наживаться на наших людях»

Чернышенко: ФАС не даст операторам бесконтрольно повышать тарифы выше инфляции
Россияне не столкнутся с бесконтрольным подорожанием связи, пообещал Чернышенко. Месяц назад правительство утвердило положение, по которому тарифы могут расти выше инфляции — если оператор вкладывается в инфраструктуру в Донбассе
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Бесконтрольного повышения тарифов связи не будет, за это отвечает ФАС, заявил «РИА Новости» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы. Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за тем, чтобы тарифы были обоснованными, и, в общем-то, я думаю, каких-то там сильных скачков быть не должно», — сказал Чернышенко.

С 2014 года операторы берут на себя инвестиции в строительство инфраструктуры и появление оборудования, в связи с чем они не могли увеличить прибыль «хотя бы в соответствии с уровнем инфляции». Сейчас страна нацелена на развитие российского оборудования для всех систем связи, «в целях своего технологического суверенитета делать это все самостоятельно», объяснил вице-премьер.

«И сейчас большая нагрузка будет на отрасли связи по созданию сетей нового поколения», — добавил вице-премьер.

Операторы из России перейдут на новый формат обмена трафиком с Google
Технологии и медиа
Фото:Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press

В ноябре была утверждена стратегия развития отрасли связи до 2035 года, в которой допускается повышение тарифов на связь выше уровня инфляции в случае, если сотовые операторы начнут развивать новые поколения связи, современные технологии и строить инфраструктуру в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

Росстат в конце ноября оценил годовую инфляцию в России в 7,37%.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

В стратегии также прописано предложение Минцифры отказаться от принципа сетевой нейтральности. Этот принцип подразумевает, что провайдеры отдают предпочтение какому-то определенному виду трафика, пропуская его одинаково и на равных условиях.

Замена иностранных решений на российские к 2035 году просто невозможна, рассказывал источник «Коммерсанта» среди операторов. «Российские вендоры заключили с операторами форвардные контракты на поставку около 75 тыс. базовых станций до 2030 года. Сейчас в обороте 754 тыс. станций, даже без учета развития сети придется заменить еще около 679 тыс. станций. Для этого нужно дополнительно выпускать по 135 тыс. базовых станций ежегодно», — пояснил он. Объема производства на таком уровне можно достичь лишь при снятии санкций и возможности импорта компонентов либо если «китайское оборудование будет выдаваться за российское».

Глава оператора карт «Мир» — РБК: «У нас недостатка в свободе не было»
Финансы
Владимир Комлев

В 2024 году плата сотовых операторов за использование всего радиочастотного сектора может увеличиться вдвое, если Минцифры одобрит новую методику расчета этого платежа, сообщили в октябре «Известия». Сейчас операторы оплачивают использование частот для 4G (LTE) со значительной скидкой как за перспективную технологию (появилась на российском рынке в 2010-х), но новая методичка не относит LTE к таким технологиям, а потому плата за частоты может вырасти в десять раз, рассказал собеседник газеты.

Со слов источника издания в госорганах, вопрос об увеличении платы уже решен, это позволит привлечь в бюджет дополнительные 20 млрд руб., которые требуются для выполнения социальных проектов в сфере связи, например для подключения к интернету небольших населенных пунктов.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
повышение тарифов сотовая связь сотовые операторы Дмитрий Чернышенко Инфляция ФАС

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Власти выступили за доработку правил списания денег за интернет-сервисы
Технологии и медиа
МТС назвала сроки полной отмены платы за раздачу интернета со смартфонов
Технологии и медиа
Операторы связи предложили перевести эфирное ТВ в интернет
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций Политика, 08:41
«СПБ Биржа» приостановила торги Бизнес, 08:34
Белоусов назвал направления «инвестиционной перестройки» в России Экономика, 08:34
Не говорите «договорчик» или «доставочка»: что еще раздражает клиентов Pro, 08:33
НСПК начал обсуждать с Кубой выпуск карт «Мир» местными банками Финансы, 08:30
В Красноярском крае трех россиян лишили гражданства за преступления Политика, 08:05
Правительство попросили ослабить требования к самозанятым таксистам Технологии и медиа, 08:00
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Чернышенко пообещал не позволить операторам «наживаться на наших людях» Бизнес, 07:54
Пентагон сообщил о перехвате ракеты и беспилотника хуситов Политика, 07:44
«Шпионскому шару» Китая оказывал услуги американский провайдер Политика, 07:18
Почему на Западе ненавидят миллиардеров, а в Японии любят Pro, 07:02
Глава НСПК назвал свой уход из компании согласованным решением с ЦБ Финансы, 07:02
Глава оператора карт «Мир» — РБК: «У нас недостатка в свободе не было» Финансы, 07:02
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области Политика, 06:54