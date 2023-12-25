Операторы из России перейдут на новый формат обмена трафиком с Google

Операторы в России переходят на новый формат обмена трафиком с Google — через прямое присоединение к сети компании. Это позволит ИТ-гиганту сэкономить на передаче контента, но не снизит риск проблем с его загрузкой в будущем

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press

Российские операторы расширяют количество прямых «стыков» с Google: то есть увеличивают пропускную способность для трафика, необходимого для быстрой загрузки контента от компании. Об этом РБК рассказали несколько участников рынка.

Как сообщил начальник отдела развития и монетизации интернет-инфраструктуры «Ростелекома» Иван Шевелев, они расширяют имеющиеся у компании стыки с сетями Google «по мере того, как назревает необходимость». По словам представителя «Транстелекома», они много лет имели прямые стыки с Google в Москве и Санкт-Петербурге и продолжают «активно расширять их в 2023 году». О расширении также сообщил источник РБК в одном из операторов «большой тройки».

В начале декабря издание ComNews со ссылкой на заявление руководителя по стратегическому развитию передачи данных «ВымпелКома» Константина Колесова на Пиринговом форуме MSK-IX писало, что Google предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Петербурге для сохранения качественного доступа к сервисам компании. Он пояснял, что до сих пор Google использовала для качественной доставки контента, в том числе YouTube, специальные серверы Google Global Cache. Они устанавливались на сетях российских операторов и, если кто-то из абонентов загружал какой-то контент, тот хранился на указанном сервере; при повторном запросе того же контента от другого пользователя он загружался с указанного сервера на месте, а не из Европы. Это с одной стороны, сокращало время загрузки, а с другой — снижало нагрузку на сети и расходы операторов на передачу трафика. Но после начала специальной военной операции Google перестала поставлять новые серверы, существующие постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры.

«Рано или поздно серверы Google Global Cache закончат существование — либо в силу естественного износа, либо их мощностей не хватит, чтобы обеспечить нужный объем, — отмечал Константин Колесов. — Поэтому сначала «поплывет» качество YouTube в регионах, затем трафик начнет перекладываться на Москву и Петербург, нагружать магистральные сети все больше и больше. Когда закончится емкость в столицах, ждем трафика в международных направлениях».

Гендиректор оператора «Айхоум» (входит в «ЭР-Телеком») Андрей Горбунов на том же форуме пояснял, что разослала российским операторам письмо с предложением изменить формат сотрудничества. «Google сам делает шаги навстречу. Он понимает, что сейчас не обслуживает серверы в России, поэтому трафик сначала уйдет в Москву и Петербург, в основные стыки компании», — цитировал Горбунова Comnews.

Иван Шевелев из «Ростелекома» пояснил РБК, что после того, как Google перестал поставлять в Россию оборудование для модернизации серверов Global Cache и установки новых, осталась только одна возможность — модернизировать стыки в Москве. «Но это не новое предложение, такое решение и раньше использовалось», — отметил он.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Что предложила Google

Несколько участников рынка рассказали РБК, что в своем письме Google не упоминал серверы Google Global Cache, его предложение касалось другого оборудования. В письме американской компании (есть у РБК, его подлинность подтвердили два участника рынка) говорится, что с января 2024 года она перестанет передавать трафик через серверы маршрутизации на точках обмена трафиком. Точки обмена трафиком (Internet Exchange, IX) — сетевая инфраструктура для оперативной организации соединений и обмена IP-трафиком между различными компаниями. Они расположены в крупнейших городах мира, например, в Москве — это MSK-IX, в Санкт-Петербурге — Piter-IX. Установленные на таких точках обмена трафиком серверы маршрутизации позволяют взаимодействовать через него различным сетям вместо того, чтобы устанавливать отдельные соединения друг с другом. Это должно экономить время и усилия и снижать риск ошибок.

«Мы обнаружили, что сегодня полагаемся на серверы маршрутизации для обмена трафиком с вашей сетью на некоторых точках обмена трафиком. Как только мы прекратим поддержку маршрутного сервера, этот трафик изменится. Чтобы свести к минимуму влияние, мы хотели бы пригласить вас как можно скорее подключиться к Google напрямую», — говорится в письме.

Николай Метлюк, гендиректор Piter-IX пояснил, что этим письмом Google уведомила операторов о смене формата пропуска трафика: теперь он должен проходить напрямую, а не через серверы маршрутизации. «На одной точке обмена трафика может быть несколько сотен или тысяч участников; чтобы соединиться с каждым, нужно столько же раз настроить маршрутизатор, а с сервером маршрутизации это делает всего один раз, что экономит время, а также память маршрутизатора, — пояснил Метлюк. — Но так как Google очень большая компания, она может позволить себе заставить всех остальных следовать ее правилам». По его словам, таким образом Google сможет сэкономить на затратах на оплату трафика на точках обмена (сколько — глава Piter-IX затруднился оценить). Для самих операторов, у которых пока нет прямого стыка с Google, организовать его будет несложно: инженерам нужно будет поменять конфигурацию роутера, это не потребует новых затрат, считает Николай Метлюк.

Гендиректор оператора GlobalNet, который владеет сетью обмена трафиком DATAIX, Алексей Закревский подчеркнул, что такие письма получили операторы не только в России, Google «принципиально уходит с серверов маршрутизации на точках обмена трафиком во всем мире». По его мнению, это делается «для удобства контроля маршрутизации трафика». При этом он подчеркнул, что несмотря на изменение формата, Google не уходит с точек обмена трафиком.

Как изменения отразятся на загрузке контента

Алексей Закревский говорит, что у участников рынка есть опасения, что после того, как Google откажется от работы через серверы маршрутизации, сама интернет-компания может оказаться не готова к таким объемам новых прямых присоединений. «Мы обсуждали этот вопрос с коллегами в рамках Пирингового форума, но не нашли однозначного ответа. Остается неочевидным, каким образом Google сможет оперативно обеспечить всем операторам необходимый для прямых подключений объем емкости, а также успевать обрабатывать поток входящих заявок от них», — указал он. Закревский также отметил, что Google — это крупная транснациональная компания, которая координирует работу с российскими операторами из-за рубежа, что «обычно замедляет и усложняет взаимодействие».

По словам Николая Метлюка, у Piter-IX есть прямое соединение с сетью Google, и компания постоянно работает над его расширением. «Как только загрузка близка к 50%, мы начинаем обсуждать расширение. Это небыстрый процесс, может занять несколько месяцев. Кроме прямого стыка в России у нас есть еще соединения в Германии и Финляндии, то есть у клиентов не будет проблем, даже если все серверы Google Global Cache в России перестанут работать», — говорит Метлюк.

Гендиректора MSK-IX Евгений Морозов говорит, что Google подключен к этой точке обмена трафиком напрямую. По его словам, загрузка этого стыка приближается к максимальной, поэтому компания планирует расширять емкость, что должно повысить скорость работы сервисов Google в центральной части России. Морозов пояснил, что MSK-IX передает трафик Google в основном небольшим и средним операторам связи, а крупные игроки, как правило, имеют прямое подключение к Google, а также используют серверы Google Global Cache, установленные на их сетях. «Скорость работы сервисов Google в регионах напрямую зависит от количества серверов Google Global Cache, и, если рассматривать сценарий, что они перестанут обновляться и со временем будут отключены, расширение стыков с Google только в Москве не решит проблему с задержкой сигнала при передаче трафика дальше по стране, — рассуждает Морозов. — Исключением может стать Дальний Восток, куда магистральные операторы смогут доставлять трафик Google из Японии».

Представитель Ассоциации «Макател» (объединяет несколько десятков кабельных операторов) также считает, что в случае выхода из строя Google Global Cache, нагрузка на сети операторов увеличится, особенно на магистральные каналы, поскольку трафик нужно будет передавать по всей сети: операторам придется наращивать мощности.

Представители «МегаФона» «ВымпелКома» и «ЭР-Телеком Холдинга» не стали комментировать, намерены ли они расширять сотрудничество с Google. В МТС лишь сообщили, что «условия, на которых обеспечивается конфигурация для пропуска больших объемов трафика, являются конфиденциальными».

РБК направил запрос в Google.