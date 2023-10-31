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«Известия» узнали о повышении расходов сотовых операторов на LTE в 10 раз

«Известия»: расходы сотовых операторов на частоты LTE могут вырасти в 10 раз
Операторы связи могут потерять скидку на частоты LTE, если технологию посчитают неперспективной. Собеседники оценивают дополнительный доход бюджета в 20 млрд руб., которые хотят направить на соцпроекты в сфере связи
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Плата сотовых операторов за использование всего радиочастного сектора в 2024 году может подняться вдвое, если Минцифры одобрит новую методику расчета этого платежа, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Сейчас операторы платят за использование частот для 4G (LTE) со значительной скидкой как за перспективную технологию (появилась на российском рынке в 2010-х), однако новая методичка не относит LTE к таким технологиям, а потому плата за частоты может увеличиться в десять раз, рассказал собеседник издания.

Однако источник газеты в госорганах назвал вопрос о повышении платы уже решенным. С его слов, это позволит привлечь в бюджет дополнительные 20 млрд руб., которые требуется для выполнения социальных проект в сфере связи, например, подключения к интернету небольших населенных пунктов.

Сейчас четыре крупнейших сотовых оператора в России (МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Теле2») платят за использование частот 15-17 млрд руб., уточнил источник газеты, близкий к одной из компаний. По его оценке, изменения в методике рассчета приведут к повышению таких расходов до 30 млрд руб.

Один из специалистов по управлению радиочастотным спектром отметил, что операторам уже трудно удерживать рост тарифов из-за увеличения издержек, тогда как новые сборы только усугубят ситуацию. Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов указал, что операторы в случае принятия новой методики будут платить порядка 1% от своих доходов. Такое изменение расходов сам по себе некритично, считает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов, но отрицательно скажется на рентабельности и может стать поводом для подорожания тарифов на мобильную связь, поскольку расходы переложат на абонентов.

«То, что Минцифры вто­рой раз за год хочет изменить методику расчета платы за испо­льзование частот, вы­глядит странно. Тем более удивительно, что буквально за полг­ода технология LTE в глазах регулятора потеряла перспективно­сть» — сказал партнер ComNews Research Леонид Коник. Он отметил, что «можно было бы понять» выделение частот или их аукцион для сотовых сетей следующего поколения, «но этого не произошло и не предвидится».

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LTE с 2019-го считается основной технологией. Больше всего интернет-трафика проходит через нее, указал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он признал, что LTE можно считать бесперспективным форматом, однако отметил — развитие сотовой связи с России идет именно за счет этой технологии, так как сроки появления 5G в стране расплывчаты.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
сотовые операторы LTE 4G Минцифры операторы связи
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