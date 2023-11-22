Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в России

Росстат оценил годовую инфляцию в 7,37%. Подорожали овощи и яйца, дешевеют сахар и вермишель

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

За последнюю неделю годовая инфляция в России ускорилась до 7,37%, следует из данных Росстата, которые приводит «Интерфакс». С 8 ноября по 13 ноября она составляла 7,27%, а в конце октября была на уровне 6,69%.

В целом за неделю с 14 по 20 ноября инфляция замедлилась (0,2 против 0,23% периодом ранее). С начала ноября цены выросли на 0,8%, с начала года — на 6,31%.

Значительно выросли цены на огурцы (7%), куриные яйца (4,5%), помидоры (3,4%). Упали цены на сахарный песок (0,9%), вермишель (0,6%), консервы мясные для детского питания (0,4%).

Минэкономразвития в своем обзоре текущей ценовой ситуации оценило инфляцию год к году в 7,28%. «Интерфакс» поясняет, что это связано с иной методикой подсчета — министерство основывается на среднесуточных данных за весь ноябрь 2022 года.

Накануне, 21 ноября, глава Минфина Антон Силуанов предупредил, что без повышения ключевой ставки в России неизбежен разгон инфляции. По его словам, жесткая политика в этом направлении может нравиться не всем, но «нельзя сейчас раскручивать инфляционную спираль, поскольку это ударит по людям, по экономике, съест те доходы и завоевания, которых мы достигли в последние годы».

Ключевая ставка в России сейчас составляет 15%, последний раз ЦБ повышал ее в конце октября. Выше за последние десять лет она была только в конце 2014-го и весной 2022-го (17%) и в конце февраля прошлого года (20%).