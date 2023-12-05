В правительстве утвердили условие роста цен на связь выше инфляции
Правительство России может разрешить сотовым операторам проиндексировать цены на связь выше уровня инфляции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на целевой сценарий развития, включенный в стратегию отрасли связи до 2035 года, утвержденный 4 декабря.
Росстат в конце ноября оценил годовую инфляцию в России в 7,37%.
Это будет возможно при условии, что сотовые операторы начнут развивать новые поколения связи, современные технологии и строить инфраструктуру в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в прошлом году дала рекомендации сотовым операторам, согласно которым в период с апреля до конца 2022 года цены можно было проиндексировать не более чем на накопленную с начала года инфляцию, уведомляя службу за две недели. О продлении действия документа не сообщалось, поэтому сейчас индексация цен на услуги связи не регулируется.
В конце ноября ФАС признала мобильного оператора «МегаФон» виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги. В частности,
компания повысила тарифы на услуги связи более чем для 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представила службе достаточных оснований для повышения.
В «МегаФоне» сообщили РБК, что согласились «вернуть условия ряда архивных тарифов», они будут скорректированы постепенно, процесс пройдет до середины февраля. В компании подчеркнули, что индексация производилась по «объективным причинам», а стоимость для клиентов выросла менее чем на 3%.
В октябре 2022 года виновным в нарушении антимонопольного законодательства также был признан МТС за «необоснованное повышение тарифов».