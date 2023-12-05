В правительстве утвердили условие роста цен на связь выше инфляции

Правительство может позволить сотовым операторам повышать цены на связь выше уровня инфляции, но при обязательстве строить сети и развивать новые технологии в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Правительство России может разрешить сотовым операторам проиндексировать цены на связь выше уровня инфляции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на целевой сценарий развития, включенный в стратегию отрасли связи до 2035 года, утвержденный 4 декабря.

Росстат в конце ноября оценил годовую инфляцию в России в 7,37%.

Это будет возможно при условии, что сотовые операторы начнут развивать новые поколения связи, современные технологии и строить инфраструктуру в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в прошлом году дала рекомендации сотовым операторам, согласно которым в период с апреля до конца 2022 года цены можно было проиндексировать не более чем на накопленную с начала года инфляцию, уведомляя службу за две недели. О продлении действия документа не сообщалось, поэтому сейчас индексация цен на услуги связи не регулируется.

В конце ноября ФАС признала мобильного оператора «МегаФон» виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги. В частности,

компания повысила тарифы на услуги связи более чем для 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представила службе достаточных оснований для повышения.

В «МегаФоне» сообщили РБК, что согласились «вернуть условия ряда архивных тарифов», они будут скорректированы постепенно, процесс пройдет до середины февраля. В компании подчеркнули, что индексация производилась по «объективным причинам», а стоимость для клиентов выросла менее чем на 3%.

В октябре 2022 года виновным в нарушении антимонопольного законодательства также был признан МТС за «необоснованное повышение тарифов».