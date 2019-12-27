Новак напомнил о договоренности Москвы и Киева обнулить претензии по газу

Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии с 1 января 2020 года, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Его слова прозвучали в интервью «России 24».

По его словам, Украина откажется от ареста российского имущества за рубежом на основании судебных исков. Новак назвал договор с Украиной компромиссом. По его словам, судебные споры между сторонами могли растянуться на многие годы.

В протоколе по итогам переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» в Берлине и Минске говорилось, что «Нафтогаз» обратится за снятием ареста с имущества, активов и денежных средств «Газпрома», которых он добивался из-за отказа «Газпрома» исполнять решение Стокгольмского арбитража. Ранее Киеву удалось добиться ареста активов «Газпрома» в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. 29 ноября «Нафтогаз» подал иск об аресте активов «Газпрома» в Латвии на сумму $2,6 млрд.

После переговоров 19-го и 20 декабря «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Cтороны заключат контракт на транзит газа в Европу на пять лет. Это компромиссный срок, поскольку ранее «Газпром» настаивал на заключении контракта на один год, а «Нафтогаз» — десять лет. Действующее соглашение истекает 31 декабря.