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Экономика ,  
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Новак напомнил о договоренности Москвы и Киева обнулить претензии по газу

Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии с 1 января 2020 года, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Его слова прозвучали в интервью «России 24».

По его словам, Украина откажется от ареста российского имущества за рубежом на основании судебных исков. Новак назвал договор с Украиной компромиссом. По его словам, судебные споры между сторонами могли растянуться на многие годы.

В протоколе по итогам переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» в Берлине и Минске говорилось, что «Нафтогаз» обратится за снятием ареста с имущества, активов и денежных средств «Газпрома», которых он добивался из-за отказа «Газпрома» исполнять решение Стокгольмского арбитража. Ранее Киеву удалось добиться ареста активов «Газпрома» в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. 29 ноября «Нафтогаз» подал иск об аресте активов «Газпрома» в Латвии на сумму $2,6 млрд.

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу
Экономика

После переговоров 19-го и 20 декабря «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Cтороны заключат контракт на транзит газа в Европу на пять лет. Это компромиссный срок, поскольку ранее «Газпром» настаивал на заключении контракта на один год, а «Нафтогаз» — десять лет. Действующее соглашение истекает 31 декабря.

Россия и Украина договорились, что поставки газа составят 65 млрд куб. м в 2020 году, а в последующие два года — по 40 млрд куб. м. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что это произойдет, если тарифы будут конкурентными.

Теги: Украина, Александр Новак, претензии, арест имущества
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В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Экономика
«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу
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