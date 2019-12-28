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Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»
Киев принял те условия соглашения с российской газовой компанией, которые были выработаны на переговорах в Минске и Берлине
Газпром GAZP ₽257,11 +1,18% Купить
Здание правительства Украины (Фото: РИА Новости)

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом» об урегулировании взаимных претензий. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале украинского правительства.

Распоряжение подписано премьером Алексеем Гончаруком.

Также правительство страны назначило уполномоченного по подписанию этого документа. Им стал министр юстиции страны Денис Малюська.

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»
Бизнес

Накануне «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, которые украинской стороне присудил Стокгольмский арбитраж. Тогда арбитраж обязал «Газпром» выплатить компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

Переговоры об урегулировании взаимных претензий «Газпром» и «Нафтогаз» вели в Минске и Берлине. Предварительной договоренности стороны достигли 21 декабря. По соглашению «Нафтогаз» отзывает иски к «Газпрому» и заключает мировое соглашение по спору в суде Женевы. Одновременно Москва и Киев договорились заключить договор на транзит газа в Европу сроком на пять лет.

Тариф на прокачку газа стороны не раскрыли, по словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, ставка тарифа является «коммерческой тайной». Вместе с тем, по оценке Минэнерго Украины, в целом сделка с «Газпромом» принесет бюджету порядка $18 млрд за пять лет, считая вместе с выплаченными $2,9 млрд. Глава российского Минэнерго Александр Новак называл решение компромиссным. Российский вице-премьер Дмитрий Козак назвал убытки «Газпрома» «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками России в вопросе транзита газа через Украину.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, соглашение, транзит газа, «Газпром»
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