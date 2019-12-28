Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

Киев принял те условия соглашения с российской газовой компанией, которые были выработаны на переговорах в Минске и Берлине

Здание правительства Украины (Фото: РИА Новости)

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом» об урегулировании взаимных претензий. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале украинского правительства.

Распоряжение подписано премьером Алексеем Гончаруком.

Также правительство страны назначило уполномоченного по подписанию этого документа. Им стал министр юстиции страны Денис Малюська.

Накануне «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, которые украинской стороне присудил Стокгольмский арбитраж. Тогда арбитраж обязал «Газпром» выплатить компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.