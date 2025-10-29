Минфин США сделал исключение из санкций для «дочек» «Роснефти» в Германии
Минфин США временно разрешил проведение операций с дочерними компаниями «Роснефти» в Германии, сказано в лицензии, выданной ведомством (.pdf).
«Разрешаются все транзакции, запрещенные положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любой организации, в которой RN Germany или RN Refining & Marketing владеют прямо или косвенно, индивидуально или совокупно 50% или более, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года», — говорится в документе.
США ввели санкции против «Роснефти» неделю назад, 22 октября, под ограничения также попали ЛУКОЙЛ и дочерние компании обеих компаний. Вашингтон дал месяц на сворачивание операций с попавшими под санкции компаниями.
Сразу вслед за этим власти Германии решили добиться вывода немецких «дочек» «Роснефти» из-под ограничений.
С осени 2022 года дочерние структуры «Роснефти» в Германии — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) — находятся у Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) в доверительном управлении. Речь идет о долях российской компании в трех немецких НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт, 54,17%), MiRO (Карлсруэ, 24%) и Bayernoil (Вогбург, 28,57%).
«Роснефть» назвала экспроприацией передачу активов под контроль немецкого регулятора и обратилась в суд.
Весной 2023 года федеральный административный суд в Лейпциге отклонил иск компании к немецким властям, посчитав решение Берлина в связи с риском невыполнения «дочками» обязательств в энергоснабжении. Компания подчеркивала, что выполняла все требования местных регуляторов, а Rosneft Deutschland выполняла обязательства по доставке нефтепродуктов, несмотря на сложную ситуацию на рынке. Весной 2024 года немецкое Минэкономики сообщило о начале продажи «Роснефтью» своих активов в Германии.
