Минфин США сделал исключение из санкций для «дочек» «Роснефти» в Германии

Минфин США разрешил операции с «дочками» «Роснефти» в ФРГ до 29 апреля 2026 года
Сюжет
Война санкций
Контроль над немецкими «дочками» «Роснефти» был принудительно передан властям Германии три года назад, компания оспаривала это решение. США разрешили до конца апреля проводить с ними операции
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Минфин США временно разрешил проведение операций с дочерними компаниями «Роснефти» в Германии, сказано в лицензии, выданной ведомством (.pdf).

«Разрешаются все транзакции, запрещенные положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любой организации, в которой RN Germany или RN Refining & Marketing владеют прямо или косвенно, индивидуально или совокупно 50% или более, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года», — говорится в документе.

США ввели санкции против «Роснефти» неделю назад, 22 октября, под ограничения также попали ЛУКОЙЛ и дочерние компании обеих компаний. Вашингтон дал месяц на сворачивание операций с попавшими под санкции компаниями.

Сразу вслед за этим власти Германии решили добиться вывода немецких «дочек» «Роснефти» из-под ограничений.

С осени 2022 года дочерние структуры «Роснефти» в Германии — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) — находятся у Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) в доверительном управлении. Речь идет о долях российской компании в трех немецких НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт, 54,17%), MiRO (Карлсруэ, 24%) и Bayernoil (Вогбург, 28,57%).

«Роснефть» назвала экспроприацией передачу активов под контроль немецкого регулятора и обратилась в суд.

Весной 2023 года федеральный административный суд в Лейпциге отклонил иск компании к немецким властям, посчитав решение Берлина в связи с риском невыполнения «дочками» обязательств в энергоснабжении. Компания подчеркивала, что выполняла все требования местных регуляторов, а Rosneft Deutschland выполняла обязательства по доставке нефтепродуктов, несмотря на сложную ситуацию на рынке. Весной 2024 года немецкое Минэкономики сообщило о начале продажи «Роснефтью» своих активов в Германии.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Роснефть санкции США США Минфин США
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
