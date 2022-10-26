«Известия»: зарубежные авиакомпании более чем вдвое увеличили перевозки в Россию

Зарубежные авиакомпании более чем вдвое увеличили перевозки в Россию

Иностранные компании перевезли в этом году вдвое больше пассажиров на рейсах в Россию и обратно, чем годом ранее. Более половины из них обслужили московские аэропорты

Фото: Simon Belcher / Global Look Press

Зарубежные авиакомпании более чем вдвое увеличили пассажиропоток в Россию и обратно — за первые девять месяцев они перевезли более 8,7 млн человек, в прошлом году за этот период было перевезено только 4 млн пассажиров, говорится в ежемесячном докладе Росиавиации, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

При этом международный пассажиропоток российских авиакомпаний, напротив, сократился на 16%, до 13 млн человек, в январе—сентябре.

Всего пассажиров на международных рейсах в Россию и обратно стало больше на 11% год к году, причем 13,3 млн человек (61%) из них обслужили столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево. Во всех трех международный пассажиропоток вырос почти на 14% в годовом выражении. Только в Домодедово обслужили на международных рейсах 4,4 млн человек, что на 36% больше прошлогодних показателей.

В Россию сейчас летают 50 зарубежных авиаперевозчиков, в том числе 39 выполняют пассажирские рейсы, еще шесть — грузопассажирские, рассказал изданию собеседник в Минтрансе. Эти иностранные компании выполняют прямые рейсы из России в 26 стран — Турцию, Армению, Казахстан, Израиль, Египет, Бахрейн, Катар, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Китай, Азербайджан, Эфиопию, Иорданию, Белоруссию, Катар, ОАЭ, Сербию, Сирию, Афганистан, Монголию, Иран, Ирак, Алжир, Туркмению и Венесуэлу.

Годом ранее в Россию летало на 27,5% иностранных перевозчиков больше, 69 компаний из 49 стран, рассказали изданию в сервисе аналитики для авиакомпаний и аэропортов Aviastats (принадлежит Aviasales).

Читайте на РБК Pro Pro Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты Инструкции Pro Вашу рекламу увидят только боты: как распознать накрутку в «Телеграм» Вашу рекламу увидят только боты: как распознать накрутку в «Телеграм» Кейсы Pro В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс. В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс. Статьи Pro Акции Snap рухнули на 27% после отчета. Стоит ли их покупать Акции Snap рухнули на 27% после отчета. Стоит ли их покупать Прогнозы Pro Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании Прогнозы Pro «Чему вы научились за последние полгода?»: глава Accenture — соискателям «Чему вы научились за последние полгода?»: глава Accenture — соискателям Статьи Pro Как «лучшее приобретение» Unilever обернулось репутационной катастрофой Как «лучшее приобретение» Unilever обернулось репутационной катастрофой Статьи Pro Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране Прогнозы

После ввода российских войск на Украину в конце февраля страны мира стали закрывать воздушное пространство для российских самолетов; такое решение приняли США, Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Молдавия и др. Москва, в свою очередь, приняла ответные меры в отношении 36 стран.

С октября молдавская Air Moldova решила восстановить авиасообщение с Россией, указав, что тому причиной стали «многочисленные обращения» граждан республики, которые желают вернуться домой или воссоединиться с семьями. Многие иностранные авиаперевозчики при этом отказываются возобновлять полеты в Россию: в частности, немецкая Lufthansa продлила свой отказ до конца марта 2023 года «в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией».



