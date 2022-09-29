Mazda и Forbes отказались от рекламы в Twitter из-за детской порнографии
Ряд крупных рекламодателей, в том числе Mazda, Dyson, Forbes и PBS Kids, приостановили рекламные компании в Twitter из-за показа рекламы в аккаунтах с детской порнографией. Об этом Reuters рассказали представители компаний.
По данным агентства, в поиске Twitter по ключевым словам «изнасилование» и «подростки», а также в связанных с запрещенным контентом аккаунтах, часто всплывает реклама от крупнейших партнеров соцсети. Всего с подобной проблемой столкнулись более 30 крупных рекламодателей, среди которых Walt Disney Co, NBCUniversal и Coca-Cola Co.
«Twitter должен решить эту проблему как можно скорее, и до тех пор, мы собираемся прекратить любую дальнейшую платную деятельность в Twitter», — сказал представитель Forbes.
«В Интернете нет места для такого типа контента», — заявил представитель Mazda USA, добавив, что в ответ компания отказалась от показа рекламы в Twitter.
Twitter, как и многие соцсети, запрещает изображения сексуальной эксплуатации детей. В то же время контент для взрослых составляет около 13% от всех размещаемых в Twitter изображениях, сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.
Пресс-секретарь Twitter Селеста Карсуэлл перед публикацией материала сообщила Reuters, что компания «абсолютно нетерпима к сексуальной эксплуатации детей» и намерена инвестировать больше ресурсов для разработки новой политики безопасности.
13 сентября акционеры Twitter на специальном собрании одобрили сделку по продаже соцсети американскому бизнесмену, основателю корпорации Tesla Илону Маску за $44 млрд
Сделка была одобрена на фоне процесса, который идет между Маском и представителями сети. Twitter подал в суд на предпринимателя первым из-за желания бизнесмена отказаться от сделки. Соцсеть хочет добиться ее закрытия в судебном порядке. Маск, в свою очередь, направил встречные требования. По данным CNBC, он просил не раскрывать подробностей иска.
Судебный процесс между предпринимателем и руководством соцсети должен начаться 17 октября, слушания продлятся пять дней. В его рамках суд должен выяснить, может ли Маск расторгнуть соглашение о покупке.
Соглашение о приобретении Twitter Маск заключил в середине апреля. Бизнесмен говорил, что стремится сделать алгоритмы соцсети открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Ожидалось, что сделку закроют до конца 2022 года. Однако 9 июля адвокаты предпринимателя заявили, что Маск хочет ее расторгнуть.
Поводом для расторжения сделки, по словам адвокатов, стал отказ социальной сети предоставить достоверную информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Ранее миллиардер приостанавливал сделку до подтверждения данных, что доля поддельных и спам-аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей Twitter.
В отчете Twitter от 2 мая говорилось, что доля поддельных аккаунтов и спам-ботов составляет менее 5% от общего числа ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей», писал Reuters.
Маск решил удостовериться в этом самостоятельно: он выбрал 100 случайных профилей и пришел к выводу, что как минимум 20% из них являются фейковыми.
Twitter после отказа Маска от покупки соцсети обвинила его в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами. В компании посчитали, что предприниматель отказывается выполнять свои обязательства, так как сделка перестала отвечать его личным интересам.