Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (+0,16) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 60,87 (+0,85) Инвестиции, 16:10
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 16:49
Путин поручил отечественным компаниям занять ниши ушедших иностранных Политика, 16:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:44
Туристы стали интересоваться отменой туров после объявления о мобилизации Бизнес, 16:43
Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами Политика, 16:41
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:35
Водителям начали рассылать транспортный налог: сколько и кому платить Авто, 16:31
«Рус Биофарм» вложит ₽5 млрд в создание новых российских лекарств Пресс-релиз, 16:31
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Капитализация Ripple выросла на $3 млрд за два дня Крипто, 16:30
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:26
Как эксперту правильно реагировать на агрессию в интернете Pro, 16:22
Подкаст «Криптовалюта против инфляции». Как сохранить свои средства Крипто, 16:21
Путин оценил санкции словами «не было бы счастья, да несчастье помогло» Экономика, 16:14
ЦБ рекомендовал банкам предоставить мобилизованным кредитные каникулы Финансы, 16:07
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

Туристы стали интересоваться отменой туров после объявления о мобилизации

Турфирмы не видят ажиотажного спроса на выезд за рубеж после объявления о частичной мобилизации, но им поступают массовые запросы, как отменить туры. В Ростуризме заверили, что дополнительных запретов на выезд за границу пока нет
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В среду 21 сентября турфирмам начали поступать массовые звонки от клиентов с вопросами об условиях аннуляции туров после объявления частичной мобилизации, рассказали РБК представители четырех туристических компаний.

«Мы фиксируем рост запросов на условия аннуляции уже забронированных туров в связи с частичной мобилизацией», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Вопросы касаются не только туров за рубеж с вылетами на ближайшие даты, но и путевок по России, уточнили в «Интуристе». Туристы интересуются, смогут ли они выехать на отдых, и на каких условиях будет происходить аннуляция, если придет повестка в военкомат. В случае, если гражданину пришла повестка, он не сможет выезжать даже за пределы своего региона, поэтому «в те же Сочи турист поехать не сможет», добавляет собеседник РБК.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. С этого дня россияне, которые отслужили, имеют боевой опыт или определенные военно-учетные специальности, могут быть призваны в Вооруженные силы.

Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Запросы уточняющего характера увеличились по всем направлениям и у туроператора Anex Tour, но «фактических аннуляций в связи с этим особо нет».

Туристы интересуются тем, как можно уехать, и на каких условиях могут аннулировать туры, но обращения носят информационный характер — отказов де-факто не происходит, говорит напоминает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. «Суматоха есть, но говорить о том, что носит какой-то массовый панический характер, пока рано», — отмечает Блинов. Призыв в рамках мобилизации является обстоятельством непреодолимой силы, которое мешает совершить поездку, и если кто-то из туристов будет попадать под это, вероятно, он сможет рассчитывать на полное возмещение стоимости тура, добавляет Блинов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что происходит с сырьем во время рецесcий и как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Carsten Koall / Getty Images Из-за чего бывают проблемы с памятью и 7 способов с ними справиться
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Maja Hitij / Getty Images Уволились и заболели? Бывший работодатель оплатит больничный
Инструкции
Pro
Фото: Tom Hauck / Getty Images Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту»
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Арендатор из недружественной страны остановил торговлю: как его выселить
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции

Туристы ведут себя по-разному: «кто-то покупает путевки за рубеж на ближайшие рейсы, а кто-то занял выжидательную позицию», рассказывает замглавы «Альянса турагентств» и гендиректор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, очень многие сейчас интересуются условиями отмены туров, но пока никто не отказывается, потому что никаких особых предписаний нет, и аннуляция, вероятно, будут проходить по стандартной схеме. «Если у человека будет на руках повестка в военкомат, ему будут обязаны аннулировать тур без всяких штрафных санкций, но если повестки нет, будут взиматься фактически понесенные туроператором расходы», — добавляет Мкртчян.

Глава Ростуризма заявила, что ограничения на выезд за рубеж не вводились
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ограничений на выезд россиян за границу из-за частичной мобилизации пока нет, но необходимо дождаться соответствующих разъяснений, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в телеграм-канале. Представители турфирм подтверждают, что с ограничениями на выезд из-за объявленной мобилизации их клиенты пока не сталкивались.

Но ажиотажного спроса на покупку туров в середине дня 21 сентября в Anex Tour не фиксировали. Среди наиболее востребованных направлений — Египет, Турция, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы, уточнили в компании.

Туры на ближайшие даты в Турцию, по словам представителя «Интуриста», практически распроданы, а билеты, которые остались, сильно подорожали: «В условиях нехватки перевозки туры на неделю вперед обычно уже проданы, а туры по блочными программам в Венесуэлу проданы до ноября включительно, потому что мест немного». Гендиректор «Розового слона» говорит, что ближайшие даты еще есть вылеты в Турцию, Ереван продан почти полностью на неделю вперед, хорошо продается Грузия, есть также вылеты в Египет и ОЭА.

Латвия отказалась выдавать визы уклонистам от мобилизации
Политика
Фото:Global Look Press

По данным Anex Tour, стоимость тура в Египет с датой вылета 29 сентября на неделю с размещением в пятизвездочном отеле на двоих начинается от 179 тыс. руб., в Турцию с вылетом 1 сентября на девять ночей — от 184 тыс. руб за двоих с проживанием в пятизвездочном отеле, на Мальдивы с вылетом 30 сентября — от 281 тыс. руб. за двоих (на девять ночей с размещением в трехзвездочном отеле), в ОАЭ с вылетом 27 сентября на неделю — от 113 тыс. руб. за двоих в трехзвездочный отель. Вылеты на Шри-Ланку и Кубу только в октябре на чартерах, добавили в Anex Tour.

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
туроператоры турагентства российские туристы частичная мобилизация
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Глава Ростуризма заявила, что ограничения на выезд за рубеж не вводились
Политика
Латвия отказалась выдавать визы уклонистам от мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter