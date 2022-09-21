Туристы стали интересоваться отменой туров после объявления о мобилизации

Турфирмы не видят ажиотажного спроса на выезд за рубеж после объявления о частичной мобилизации, но им поступают массовые запросы, как отменить туры. В Ростуризме заверили, что дополнительных запретов на выезд за границу пока нет

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В среду 21 сентября турфирмам начали поступать массовые звонки от клиентов с вопросами об условиях аннуляции туров после объявления частичной мобилизации, рассказали РБК представители четырех туристических компаний.

«Мы фиксируем рост запросов на условия аннуляции уже забронированных туров в связи с частичной мобилизацией», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Вопросы касаются не только туров за рубеж с вылетами на ближайшие даты, но и путевок по России, уточнили в «Интуристе». Туристы интересуются, смогут ли они выехать на отдых, и на каких условиях будет происходить аннуляция, если придет повестка в военкомат. В случае, если гражданину пришла повестка, он не сможет выезжать даже за пределы своего региона, поэтому «в те же Сочи турист поехать не сможет», добавляет собеседник РБК.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. С этого дня россияне, которые отслужили, имеют боевой опыт или определенные военно-учетные специальности, могут быть призваны в Вооруженные силы.

Запросы уточняющего характера увеличились по всем направлениям и у туроператора Anex Tour, но «фактических аннуляций в связи с этим особо нет».

Туристы интересуются тем, как можно уехать, и на каких условиях могут аннулировать туры, но обращения носят информационный характер — отказов де-факто не происходит, говорит напоминает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. «Суматоха есть, но говорить о том, что носит какой-то массовый панический характер, пока рано», — отмечает Блинов. Призыв в рамках мобилизации является обстоятельством непреодолимой силы, которое мешает совершить поездку, и если кто-то из туристов будет попадать под это, вероятно, он сможет рассчитывать на полное возмещение стоимости тура, добавляет Блинов.

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Туристы ведут себя по-разному: «кто-то покупает путевки за рубеж на ближайшие рейсы, а кто-то занял выжидательную позицию», рассказывает замглавы «Альянса турагентств» и гендиректор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, очень многие сейчас интересуются условиями отмены туров, но пока никто не отказывается, потому что никаких особых предписаний нет, и аннуляция, вероятно, будут проходить по стандартной схеме. «Если у человека будет на руках повестка в военкомат, ему будут обязаны аннулировать тур без всяких штрафных санкций, но если повестки нет, будут взиматься фактически понесенные туроператором расходы», — добавляет Мкртчян.

Ограничений на выезд россиян за границу из-за частичной мобилизации пока нет, но необходимо дождаться соответствующих разъяснений, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в телеграм-канале. Представители турфирм подтверждают, что с ограничениями на выезд из-за объявленной мобилизации их клиенты пока не сталкивались.

Но ажиотажного спроса на покупку туров в середине дня 21 сентября в Anex Tour не фиксировали. Среди наиболее востребованных направлений — Египет, Турция, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы, уточнили в компании.

Туры на ближайшие даты в Турцию, по словам представителя «Интуриста», практически распроданы, а билеты, которые остались, сильно подорожали: «В условиях нехватки перевозки туры на неделю вперед обычно уже проданы, а туры по блочными программам в Венесуэлу проданы до ноября включительно, потому что мест немного». Гендиректор «Розового слона» говорит, что ближайшие даты еще есть вылеты в Турцию, Ереван продан почти полностью на неделю вперед, хорошо продается Грузия, есть также вылеты в Египет и ОЭА.

По данным Anex Tour, стоимость тура в Египет с датой вылета 29 сентября на неделю с размещением в пятизвездочном отеле на двоих начинается от 179 тыс. руб., в Турцию с вылетом 1 сентября на девять ночей — от 184 тыс. руб за двоих с проживанием в пятизвездочном отеле, на Мальдивы с вылетом 30 сентября — от 281 тыс. руб. за двоих (на девять ночей с размещением в трехзвездочном отеле), в ОАЭ с вылетом 27 сентября на неделю — от 113 тыс. руб. за двоих в трехзвездочный отель. Вылеты на Шри-Ланку и Кубу только в октябре на чартерах, добавили в Anex Tour.