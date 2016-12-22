В Кремле сочли нападки Трампа на «Северный поток-2» попыткой конкуренции

Дмитрий Песков назвал заявления американского президента по «Северному потоку-2» попыткой заставить европейцев покупать более дорогой сжиженный газ из США

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле уверены в экономической выгоде проекта строительства газопровода «Северный поток-2» и считают атаки на него со стороны проявлениями недобросовестной конкуренции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не что иное, как попытка вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что покупатели должны иметь права сами принимать решения о предпочтительности для них того или иного источника газа. При этом Песков отметил фактическое отсутствие у российского газа реальных конкурентов.

«Всем известно, что по себестоимости и по конечной стоимости поставляемого газа очень мало альтернативных источников могут даже в отдельно взятое время с ним конкурировать, быть конкурентоспособными», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым поток «трубопроводных долларов» в Россию из стран Европы.

Во время визита в Брюссель на саммит НАТО Трамп призвал альянс обратить внимание на строительство газопровода «Северный поток-2» и назвал Германию «заложницей» России. «Очень грустно», что Москва будет поставлять газ Берлину на «миллиарды и миллиарды» долларов, отмечал президент.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность объекта в конечном итоге должна составить 55 млрд куб. м газа в год. Протяженность газопровода, согласно плану, — 1,2 тыс. км. Трубопровод возводится под контролем компании Nord Stream 2 AG, ее крупнейшим акционером является российская компания «Газпром» (владеет 51%).