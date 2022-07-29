Renault оценила чистый убыток от ухода из России в €2,3 млрд

В мае активы Renault в России перешли в госсобственность. На бывшем заводе группы в Москве власти намерены наладить производство автомобилей «Москвич»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере €2,3 млрд из-за ухода из России, говорится в ее отчете.

«Чистый убыток от прекращения деятельности в размере €2,3 млрд связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России», — сказано в документе.

В марте Renault приостановила деятельность в России, а в апреле глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что компания передаст долю в своем московском заводе ЗАО «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») в пользу Москвы. Министр пояснил, что компания приняла такое решение из-за нехватки средств «на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России». Выкупить завод обратно Renault не сможет.

Помимо доли в ЗАО «Рено Россия» компания передала свою долю в АвтоВАЗе (68%) Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ» с правом выкупа в течение шести лет. Активы компании перешли в госсобственность 16 мая. Президент Renault Жан-Доминик Сенар назвал принятое решение болезненным, но наилучшим вариантом с точки зрения защиты российских сотрудников.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на базе бывшего завода Renault в Москве планируется возродить производство автомобилей «Москвич». По его словам, сначала будет налажен выпуск «классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания», а в перспективе предприятие сможет производить электромобили.