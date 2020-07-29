«Роснефть» и «Норникель» нашли компромисс в споре за месторождение газа

«Норникель» поддержал предложение по лицензензированию Ушаковского месторождения на условиях «Роснефти». В случае победы на аукционе «Роснефть» обязалась поставить его предприятиям газ из запасов этого месторождения

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«Роснефть» и «Норильский никель» достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения, говорится сообщении обеих компаний.

Они направили совместное письмо в Минприроды, в котором «Норникель» «выразил поддержку» проведению лицензирования Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) в Краcноярском крае на условиях, предложенных «Роснефтью».

Компромисс в споре за газовое месторождение

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в апреле 2020 года попросил премьера Михаила Мишустина выставить на аукцион Ушаковское и еще два газовых месторождения в Арктике (Дерябинское и Казанцевское) с суммарными запасами 128 млрд куб. м газа. Он также предложил обязать участников аукционов иметь проекты с промышленной добычей в арктической зоне Красноярского края, как у «Восток Ойла» (совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова), а в условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Северному морскому пути на российских газовозах ледового класса. Тогда эксперты отмечали, что «Роснефть» с «Нефтегазхолдингом» сможет производить сжиженный природный газ (СПГ) на базе газа с этих участков в случае выигрыша аукциона с такими условиями.

А 20 июля стало известно, что гендиректор «Норильскгазпрома» («дочка» Норникеля) Андрей Чистов направил письмо в Роснедра (структура Минприроды) с просьбой расширить площади действующих месторождений компании, а также рекомендовал Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из «периметра нового ресурсно-производственного кластера», то есть не выставлять его на аукцион. Ушаковское месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района, указывал Чистов: к 2030 году потребность в газе Норильского района вырастет с текущих 3 млрд куб. м в год, которые добывает «Норильскгазпром», до 4,5 млрд куб. м в год. Даже при уровне добычи в 8 млрд куб. м в год ресурсов действующих месторождений может не хватить, что спровоцирует дефицит газа в Норильске уже к 2038 году, предупредил топ-менеджер. Таким образом, он просил предоставить это месторождение «дочке» «Норникеля».