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«Роснефть» и «Норникель» нашли компромисс в споре за месторождение газа

«Норникель» поддержал предложение по лицензензированию Ушаковского месторождения на условиях «Роснефти». В случае победы на аукционе «Роснефть» обязалась поставить его предприятиям газ из запасов этого месторождения
Норникель GMKN ₽19 738 +0,61% Купить
Роснефть ROSN ₽357,75 +0,66% Купить
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

«Роснефть» и «Норильский никель» достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения, говорится сообщении обеих компаний.

Они направили совместное письмо в Минприроды, в котором «Норникель» «выразил поддержку» проведению лицензирования Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) в Краcноярском крае на условиях, предложенных «Роснефтью».

Компромисс в споре за газовое месторождение

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в апреле 2020 года попросил премьера Михаила Мишустина выставить на аукцион Ушаковское и еще два газовых месторождения в Арктике (Дерябинское и Казанцевское) с суммарными запасами 128 млрд куб. м газа. Он также предложил обязать участников аукционов иметь проекты с промышленной добычей в арктической зоне Красноярского края, как у «Восток Ойла» (совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова), а в условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Северному морскому пути на российских газовозах ледового класса. Тогда эксперты отмечали, что «Роснефть» с «Нефтегазхолдингом» сможет производить сжиженный природный газ (СПГ) на базе газа с этих участков в случае выигрыша аукциона с такими условиями.

А 20 июля стало известно, что гендиректор «Норильскгазпрома» («дочка» Норникеля) Андрей Чистов направил письмо в Роснедра (структура Минприроды) с просьбой расширить площади действующих месторождений компании, а также рекомендовал Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из «периметра нового ресурсно-производственного кластера», то есть не выставлять его на аукцион. Ушаковское месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района, указывал Чистов: к 2030 году потребность в газе Норильского района вырастет с текущих 3 млрд куб. м в год, которые добывает «Норильскгазпром», до 4,5 млрд куб. м в год. Даже при уровне добычи в 8 млрд куб. м в год ресурсов действующих месторождений может не хватить, что спровоцирует дефицит газа в Норильске уже к 2038 году, предупредил топ-менеджер. Таким образом, он просил предоставить это месторождение «дочке» «Норникеля».

Но «Роснефть» согласилась, что в случае приобретения лицензии на Турковский участок обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям «Норникеля» из запасов Ушаковского месторождения после начала его разработки, говорится в совместном сообщении.

Глава Минприроды — РБК: «У нас нет предвзятого отношения к «Норникелю»
Бизнес
Дмитрий Кобылкин

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин говорил РБК, что газификация Норильского района в приоритете (то, что предлагал «Норильскгазпром»), а не производство СПГ из запасов Ушаковского месторождения. «Если мы говорим о развитии Ушаковского газового месторождения в целях газификации Норильска и достижения тем самым минимизации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, то министерство природных ресурсов — бенефициар этих целей, они прописаны в указе президента. Минприроды будет биться за то, чтобы этот проект был реализован именно так», — отмечал он.

«Но мы больше ориентируемся на региональную власть и Минэнерго, хотя нас часто обвиняют в каком-то лоббизме, что мы тянем вправо-влево. Наша задача — обеспечить рациональное использование природных ресурсов. В любом случае предоставление участков недр происходит по итогам аукциона», — говорил министр в интервью РБК.

РБК направил запросы представителям Минприроды и Минэнерго и в управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Сотрудничество в области экологии

В рамках договоренностей, с октября 2020 года по апрель 2021 года «Роснефть» поставит предприятиям «Норникеля», расположенным в Норильском промышленном районе, до 123,9 тыс. т нефтепродуктов. Поставки будут осуществляться по Северному морскому пути танкерами металлургической компании с перевалкой через мощности терминала «Архангельскнефтепродукт» (дочернее предприятие «Роснефти»).

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в рекордные $2 млрд
Бизнес
Места ликвидации последствий аварии

Сотрудничество «Роснефти» и «Норникеля», будет осуществляться на основе контрактов, учитывающих обязательства сторон по соблюдению самых высоких экологических стандартов, в том числе, «позволит высвободить значительную часть резервуарного парка ГМК [«Норникель»], расположенного в регионе, для проведения комплексного обследования, модернизации инфраструктуры и выполнения мероприятий, необходимых для повышения надежности системы хранения топлива», — указано в совместном сообщении компаний.

«Норникель» решил обследовать и модернизировать инфраструктуру по хранению топлива после того, как 29 мая произошла авария с разливом более 21 тыс. дизтоплива из резервуара на ТЭЦ-3 под Норильском, которые попали в почву и реки. После этой аварии Росприроднадзор оценил ущерб в рекордные 148 млрд руб. или около $2 млрд. Но компания не согласилась с этой оценкой и заявила о намерении ее оспорить.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Екатерина Костина, Людмила Подобедова
Теги: Роснефть, Норникель, Красноярский край, газ, спг
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