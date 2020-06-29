Глава Минпромторга уточнил срок начала поставок МС-21 заказчикам

«Пандемия сказывается на ситуации в авиационной отрасли по всему миру. В частности, в рамках проведения сертификационных испытаний самолета МС-21-300 существенно увеличилось время получения зарубежных комплектующих, были перенесены на более поздний срок ранее запланированные испытания в других регионах и климатических зонах. Была ограничена мобильность российских специалистов, принимающих участие в испытаниях. Для зарубежных специалистов ограничения по-прежнему актуальны», — рассказал РБК представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
В то же время он заверил, что ОАК делает все необходимое для успешного прохождения сертификационных испытаний, и напомнил, что в апреле возобновились испытательные полеты.
«Интенсивность полетов растет. За два с половиной месяца выполнено около 60 полетов. Большая часть из них выполнялась совместными экипажами в составе летчиков корпорации «Иркут» и российских сертификационных центров», — отметил представитель ОАК.
МС-21 — семейство российских ближне-среднемагистральных самолетов, включает в себя две модели:
- МС-21-200 — рассчитан на перевозку от 132 до 165 пассажиров;
- МС-21-300 — рассчитан на перевозку от 163 до 211 пассажиров.
Премьерный показ самолета МС-21-300 состоялся на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019). Корпорация «Иркут» сообщает, что уже подписала твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21, в том числе «Аэрофлоту».
В феврале 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что сроки запуска МС-21 в серийное производство передвинуты на год — с конца 2019-го на конец 2020-го — из-за санкций США и необходимости заменить композитные материалы для крыла на российские аналоги. Компоненты для крыла MC-21 поставляли американская Hexcel и японская Toray Industries. В начале января 2019 года стало известно, что они прекращают поставки из-за санкций, введенных осенью 2018 года в отношении АО «Аэрокомпозит», входящего в ОАК, и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» (структура «Ростеха»).
Позднее вице-премьер России Юрий Борисов говорил, что завершить сертификацию МС-21 планируется в 2020 году, а «с 2021 года выйти на серийное производство». В ноябре 2019 года глава Росавиации Александр Нерадько в интервью «Коммерсанту» говорил, что выдача российского сертификата на МС-21 планируется до конца 2020 года, а сертификация двигателя ПД-14 (российский у него уже есть) и самолета в целом в Европе запланирована на 2020-й и 2021 годы соответственно.
«Первые поставки МС-21 заказчикам намечены на 2021 год», — заявил в январе 2020 года гендиректор Иркутского авиазавода Александр Вепрев.
В мае Борисов сообщил, что авиакомпания Red Wings закупит 16 самолетов МС-21.