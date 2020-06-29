Глава Минпромторга уточнил срок начала поставок МС-21 заказчикам

По словам Дениса Мантурова, первый лайнер МС-21 может быть передан заказчику в конце 2021 года

Самолет МС-21 (Фото: ОАК / Global Look Press)

Первый лайнер МС-21 может быть поставлен коммерческому заказчику в конце 2021 года, заявил в интервью газете «Ведомости» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, работу по сертификации нового самолета осложнила пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

«Поэтому у нас сейчас получение российского сертификата ожидается около середины 2021 года. И годом позже — европейского. В таком случае первый коммерческий самолет сможем отгрузить эксплуатанту в конце 2021 года», — пояснил Мантуров.

Министр также рассказал, что опытный самолет МС-21-300, который сейчас совершает полеты с двигателями американской компании Pratt & Whitney, после завершения программы будет оснащен российскими двигателями ПД-14.

«Завершение летных испытаний МС-21 с двигателем ПД-14 запланировано на второй квартал 2022 года», — добавил Мантуров.