Выпускающая «Суперджеты» компания вошла в состав производителя МС-21

АО «Гражданские самолеты Сухого» вошло в состав ПАО «Корпорация «Иркут» на правах филиала. Принятое решение в ОАК объяснили консолидацией основных научно-производственных мощностей гражданского авиастроения

На заводе Корпорации «Иркут» (Фото: IRKUT Corporation / Youtube)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о включении компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), выпускающей самолеты Sukhoi Superjet 100, в состав производителя лайнеров МС-21, ПАО «Корпорация «Иркут», на правах филиала.

По данным системы СПАРК, ГСС прекратила существование в качестве самостоятельного юридического лица 17 февраля в связи с реорганизацией в форме присоединения к «Иркуту».

Слияние двух компаний в ОАК объяснили формированием Дивизиона гражданской авиации и консолидацией основных научно-производственных мощностей гражданского авиастроения, которая «позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты».

«Основные усилия дивизиона в ближайшее время будут направлены прежде всего на завершение испытаний и развертывание серийного производства МС-21-300, модернизацию самолета Superjet 100 и его бизнес-версии, создание единой системы послепродажного обслуживания и маркетинга», — говорится в сообщении ОАК.

Меры по урегулированию существующих внутригрупповых обязательств в ОАК планируют завершить в течение 2020 года.