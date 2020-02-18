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Бизнес ,  
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Выпускающая «Суперджеты» компания вошла в состав производителя МС-21

АО «Гражданские самолеты Сухого» вошло в состав ПАО «Корпорация «Иркут» на правах филиала. Принятое решение в ОАК объяснили консолидацией основных научно-производственных мощностей гражданского авиастроения
На заводе Корпорации «Иркут» (Фото: IRKUT Corporation / Youtube)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о включении компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), выпускающей самолеты Sukhoi Superjet 100, в состав производителя лайнеров МС-21, ПАО «Корпорация «Иркут», на правах филиала.

По данным системы СПАРК, ГСС прекратила существование в качестве самостоятельного юридического лица 17 февраля в связи с реорганизацией в форме присоединения к «Иркуту».

Слияние двух компаний в ОАК объяснили формированием Дивизиона гражданской авиации и консолидацией основных научно-производственных мощностей гражданского авиастроения, которая «позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты».

«Основные усилия дивизиона в ближайшее время будут направлены прежде всего на завершение испытаний и развертывание серийного производства МС-21-300, модернизацию самолета Superjet 100 и его бизнес-версии, создание единой системы послепродажного обслуживания и маркетинга», — говорится в сообщении ОАК.

Меры по урегулированию существующих внутригрупповых обязательств в ОАК планируют завершить в течение 2020 года.

Superjet 100 — региональный 100-местный самолет. Первый полет лайнера состоялся в 2008 году, первый серийный SSJ100 был введен в эксплуатацию в 2011-м. В настоящее время крупнейшим эксплуатантом SSJ100 является «Аэрофлот», флот которого на конец 2019 года включал в себя 49 «Суперджетов».

По итогам 2019 года ГСС не выполнила план продаж «Суперджетов». В декабре стало известно, что Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России.

МС-21 — семейство российских ближне-среднемагистральных самолетов, включает в себя две модели:

  • МС-21-200 — рассчитан на перевозку от 132 до 165 пассажиров;
  • МС-21-300 — рассчитан на перевозку от 163 до 211 пассажиров.

Премьерный показ самолета МС-21-300 состоялся на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Четыре уже построенных МС-21 проходят летные сертификационные испытания по российским и европейским нормам. Корпорация «Иркут» сообщает, что уже подписала твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ОАК, ГСС, «Гражданские самолеты Сухого», «Иркут», МС-21, SSJ100
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