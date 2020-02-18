Выпускающая «Суперджеты» компания вошла в состав производителя МС-21
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о включении компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), выпускающей самолеты Sukhoi Superjet 100, в состав производителя лайнеров МС-21, ПАО «Корпорация «Иркут», на правах филиала.
По данным системы СПАРК, ГСС прекратила существование в качестве самостоятельного юридического лица 17 февраля в связи с реорганизацией в форме присоединения к «Иркуту».
Слияние двух компаний в ОАК объяснили формированием Дивизиона гражданской авиации и консолидацией основных научно-производственных мощностей гражданского авиастроения, которая «позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты».
«Основные усилия дивизиона в ближайшее время будут направлены прежде всего на завершение испытаний и развертывание серийного производства МС-21-300, модернизацию самолета Superjet 100 и его бизнес-версии, создание единой системы послепродажного обслуживания и маркетинга», — говорится в сообщении ОАК.
Меры по урегулированию существующих внутригрупповых обязательств в ОАК планируют завершить в течение 2020 года.