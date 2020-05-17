Новая дальневосточная авиакомпания закупит 16 самолетов МС-21

Кроме МС-21, авиакомпания может приобрести до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100. Закупка должна быть завершена до 2024 года

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В парк новой авиакомпании, которая будет работать на Дальнем Востоке, войдут до 60 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ) 100 и 16 самолетов МС-21, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отечественные лайнеры компания должна приобрести до 2024 года. Борисов также рассказал, что на базе авиакомпании будет отрабатываться «эталонная» модель сервиса и ремонта. «Для того чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты уступают западным», — отметил вице-премьер. По его словам, даже сейчас, в условиях кризиса, необходимо избежать сокращения программы развития региональных перевозок и «динамично двигаться вперед».

РБК направил запрос представителю Юрия Борисова, он переадресовал запрос и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. РБК также направил запросы в Минпромторг и Минтранс.

В конце декабря 2019 года правительство предложило создать авиакомпанию, занимающуюся перевозками на Дальнем Востоке. В середине января президент Владимир Путин поручил проработать детали развития нового проекта. Планируется, что новая компания будет осуществлять как пассажирские, так и грузовые перевозки в ДФО, включая труднодоступные районы. Также предполагается, что весь парк новой авиакомпании будут составлять самолеты отечественного производства.