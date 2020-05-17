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Новая дальневосточная авиакомпания закупит 16 самолетов МС-21

Кроме МС-21, авиакомпания может приобрести до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100. Закупка должна быть завершена до 2024 года
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В парк новой авиакомпании, которая будет работать на Дальнем Востоке, войдут до 60 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ) 100 и 16 самолетов МС-21, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отечественные лайнеры компания должна приобрести до 2024 года. Борисов также рассказал, что на базе авиакомпании будет отрабатываться «эталонная» модель сервиса и ремонта. «Для того чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты уступают западным», — отметил вице-премьер. По его словам, даже сейчас, в условиях кризиса, необходимо избежать сокращения программы развития региональных перевозок и «динамично двигаться вперед».

РБК направил запрос представителю Юрия Борисова, он переадресовал запрос и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. РБК также направил запросы в Минпромторг и Минтранс.

Задержка рейса длиной в год: почему отложили серийное производство МС-21
Бизнес
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В конце декабря 2019 года правительство предложило создать авиакомпанию, занимающуюся перевозками на Дальнем Востоке. В середине января президент Владимир Путин поручил проработать детали развития нового проекта. Планируется, что новая компания будет осуществлять как пассажирские, так и грузовые перевозки в ДФО, включая труднодоступные районы. Также предполагается, что весь парк новой авиакомпании будут составлять самолеты отечественного производства.

В начале 2020 года появилась информация о том, что создать нового перевозчика могут на базе компании «Аврора», дочерней структуры «Аэрофлота», которая работает в этом регионе. В марте «Ведомости» сообщили, что «Аэрофлот» хочет продать «дочку» «Ростеху», который контролирует Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Однако, по информации источников издания, «Ростех» не посчитал эту покупку выгодной. «Ростех» не намерен создавать авиакомпанию на базе «Авроры» для перевозок на Дальнем Востоке», — сказал тогда газете представитель «Ростеха»

Мантуров допустил заказ до 20 SSJ100 авиакомпанией для Дальнего Востока
Бизнес

О том, что в парк новой компании для Дальнего Востока могут войти SSJ, сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров в феврале. Тогда он предположил, что заказ может быть сделан на 20 самолетов, но назвал эти данные предварительными.

РБК направил запросы в «Аэрофлот» и ОАК (в нее входит АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которое выпускает SSJ, также ОАК производит МС-21).

Самолет МС-21 — российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет. Его разработкой занимается корпорация «Иркут» совместно с ОКБ Яковлева, которое входит в ее состав. По плану, самолет должен был завершить процесс сертификации до конца этого года, однако эти сроки могут быть пересмотрены, сообщали «Ведомости», так как лайнеры пока не совершили необходимое количество полетов.

Авторы: Мария Лисицына, Алина Фадеева
При участии: Мария Кокорева
Теги: авиакомпания, МС-21, SSJ 100
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