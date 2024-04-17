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«Роснано» пообещала выполнить обязательства по облигациям

«Роснано» намерена выполнить обязательства по облигациям, в частности по «дальним», за счет собственных средств, заявил ее представитель. Осенью компания говорила о риске банкротства, но ей удалось расплатиться по бондам
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Роснано» выполнит все обязательства по облигациям, том числе за счет собственных средств, заявил ТАСС представитель компании.

«Несмотря на то, что «дальние» облигации (март 2028 года) обеспечены госгарантиями, мы намерены обслуживать их, то есть выплачивать купонные платежи и погасить номинальную стоимость самостоятельно за счет управления оставшимся портфелем активов. У нас есть хорошие проекты в стадии роста акционерной стоимости, в том числе «РМ Нанотех», «Элвис-неотек», ОВС, «Русский кварц», «Акванова», мы продолжаем работу по иностранным активам, из которых можно вернуть кэш», — рассказал он.

Что касается облигаций с погашением в ноябре 2025 года на сумму 1,68 млрд руб., собеседник агентства уточнил, что их владельцем является один из банков-кредиторов, и в планах «Роснано» — договориться об их реструктуризации для досрочного погашения.

«Роснано» попросило суд признать факт занижения обязательств при Чубайсе
Экономика
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Минувшей осенью «Роснано» в своем отчете сообщила о риске банкротства из-за «кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года». Но в ноябре—декабре компания погасила некоторые купонные выплаты, часть средств на это, по словам источников РБК, дал Минфин.

«Роснано» на протяжении многих лет подвергалась критике за неэффективность, в частности из-за убыточных проектов. Компания использовала для инвестиций кредитные средства, что и стало причиной проблем. В конце 2021 года был поднят вопрос о долгах «Роснано», Мосбиржа приостановила торги всеми выпусками облигаций. Источник РБК сообщал, что на тот момент объем обязательств компании составлял около 148 млрд руб., в том числе 108 млрд руб., обеспеченных госгарантиями. Речь шла о долгах как по облигациям, так и перед банками.

Группа пыталась добиться реструктуризации долгов, считая, что банки слишком много заработали на ее кредитовании. Она направила в адрес Совкомбанка, Промсвязьбанка и банка «Ак Барс» досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров.

В 2022 году власти допускали ликвидацию «Роснано». В том же году новый глава группы Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность «Роснано» в период с 2010 по 2020 год, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. Затем Куликов встречался с президентом Владимиром Путиным, чтобы рассказать о работе с кредиторами и рынком. В частности, он сообщил, что компания вернула 20 млрд руб. долгов.

Путин в прошлом году, комментируя отъезд Чубайса из страны в 2022-м, допустил, что это связано с возможным расследованием из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано». Чубайс отказался комментировать это.

В феврале «Роснано» подала иск «об установлении фактов, имеющих юридическое значение», «Ведомости» писали, что компания хочет добиться признания факта переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году, что позволило нарастить задолженность института развития и привело к ухудшению его финансового состояния.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Роснано облигации погашение долга
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