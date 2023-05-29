S7 раскрыла метод «раскатки» новых рейсов с помощью бразильских самолетов

S7 решила продолжить после 2024-го эксплуатацию бразильских региональных самолетов Embraer, выпущенных в 2004-2005 годах. Эти 17 самолетов по-прежнему востребованы, а сомнений в возможности их обслуживания у экспертов нет

Пассажирский самолет Embraer 170 (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Крупнейший частный авиаперевозчик России — S7 Airlines (принадлежит семье Владислава Филева) — продолжит эксплуатацию региональных самолетов бразильского производства Embraer E170 после 2024 года. Об этом РБК рассказал гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин. «Мы продолжим эксплуатацию E170, на текущий момент они летают эффективно», — заявил топ-менеджер. Сейчас практически все E170 летают из Новосибирска, где «серьезно развивается» программа региональных полетов S7.

У авиакомпании 17 таких самолетов (выпуска 2004-2005 годов), каждый из которых может перевезти 78 пассажиров на расстояния до 3,8 тыс. км. Больше ни у кого в России нет самолетов этого типа. S7 получила E170 в 2017-2018 годах в операционный лизинг сроком на семь лет у компании GE Capital Aviation Services Limited (GECAS). Совет директоров перевозчика одобрил сделку осенью 2016 года. S7 рассчитывала вывести их из эксплуатации в 2023-2024 годах, запланировав приобрести им на замену более вместительные и новые самолеты, рассказывала акционер компании Татьяна Филева.

Почему S7 продолжит летать на Embraer

Самолет Embraer E170 «по-прежнему востребован», так как прогнозы по рынку «сдержанные», говорит Куделькин. В 2023 году все российские авиакомпании планируют перевезти более 101 млн человек, что на 6% больше, чем было в прошлом году, сообщал представитель Минтранса. По словам главы S7, самолеты побольше эффективнее, если рынок растет по 10-12% в год.

Следующие по вместительности машины в парке S7 — среднемагистральные Airbus A320neo (дальность полета — 6 тыс. км) на 164 места, то есть они почти вдвое больше. «Это правильное соотношение в мировой авиации. Потому что разница емкости в два раза дает достаточную разницу в себестоимости одного рейса», — говорит Куделькин. «В таком случае рейс на маленьком самолете все-таки значительно дешевле. Если разница в емкости меньше, то всегда эффективнее большой самолет», — поясняет он. У перевозчика есть опыт, когда с помощью E170 были «раскатаны» маршруты, и по ним теперь летают более вместительные самолеты. Например, Новосибирск — Уфа, Новосибирск — Екатеринбург и др. «В первую очередь это рейсы в города-миллионники из Новосибирска, которых раньше просто не было, или они были в очень небольшом объеме. Потоки постепенно раскатываются», — сказал Куделькин.

Попытка замены Embraer на Superjet В 2018 году S7 заключила соглашение о намерениях приобрести 75 самолетов Superjet в укороченной версии на 75 мест. Такое решение тогдашний гендиректор авиакомпании Владимир Объедков объяснял прекращением производства его бразильского конкурента — Embraer E170. «Мы в этот сегмент региональных перевозок зашли, начали в нем работать на самолетах Embraer E170. Embraer — хороший самолет, но его больше уже не делают, аналогичной машины нет, а второе поколение этих самолетов слишком тяжелое. Поэтому мы просим, чтобы нам наша авиапромышленность сделала аналогичную машину», — говорил Объедков. Но осенью 2019 года Владислав Филев рассказал, что власти отказались от проекта Superjet 75, поэтому твердый контракт не был подписан. «Мы в 2017 году начали эксплуатировать 17 самолетов Embraer E170 на 78 мест и специально ограничили срок их лизинга, чтобы начать менять их в тот момент, когда нам обещали начать поставки машины местного производства», — напомнил он. «Существенным вопросом является принцип распределения новых отечественных воздушных судов между российскими перевозчиками. Если отталкиваться от текущих долей рынка топ-5 авиакомпаний, то текущие темпы производства новых среднемагистральных отечественных воздушных судов не смогут полноценно покрыть потребности даже одного «Аэрофлота» к 2030 году», — отмечала Филева в начале 2023 года. «Очевидно, что потребуется прозрачный механизм для распределения новых отечественных воздушных между авиакомпаниями — для недопущения сокращения провозных емкостей, роста доли монополизированных рынков, которые, в свою очередь, могут привести к росту цен на авиаперелеты для пассажиров», — добавляла она.

S7 сформировала на самолетах Embraеr эффективную региональную маршрутную сеть, причем со своими особенностями, считает директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий. Например, в Архангельске основной аэропорт закрыт на реконструкцию с 1 мая по 30 ноября этого года, и среди больших авиакомпаний только у S7 нашлись самолеты E170, способные летать во второй архангельский аэропорт Васьково для региональных линий, отмечает эксперт.

Какие перспективы у западных самолетов в России

После начала специальной военной операции на Украине против российской авиаотрасли были введены международные санкции. В начале марта 2022 года в Embraer заявили о прекращении продаж запчастей в Россию и обслуживания самолетов. Для сохранения парка самолетов, принадлежащих иностранным лизинговым компаниям, российское правительство разработало особую процедуру согласования вывоза авиатехники. Так, для возможности возврата двух среднемагистральных самолетов Boeing 737 MAX (не могут эксплуатироваться в России из-за отсутствия ресертификации) S7 ждала распоряжения, которое в августе прошлого года подписал премьер Михаил Мишустин.

В условиях действия санкций на поставку и эксплуатацию самолетов и компонентов российским авиакомпаниям решение продолжать летать на Embraеr «совершенно разумно», полагает авиационный эксперт Григорий Померанцев. Оно также соответствует новому законодательству о мерах поддержки гражданской авиации, суть которого — сохранение парка иностранных воздушных судов у российских авиакомпаний в целях обеспечения бесперебойной работы гражданской авиации России в рамках принятия антисанкционных мер, говорит Померанцев.

Куделькин не дает точного прогноза, как долго S7 будет летать на бразильских самолетах: «На ближайшие годы в части эксплуатации Embraer мы смотрим позитивно». Почти 20-летний возраст самолетов E170 из парка S7 — «далеко не критично» для самолета при условии надлежащего технического обслуживания и поддержания летной годности, отмечает Померанцев. «Безопасность полетов не связана напрямую с календарным возрастом воздушного судна, вопрос только в расходах на поддержание летной годности, которые постепенно растут», — подчеркивает Синицкий. Вероятно, специалисты S7 изучили возможные варианты и пришли к выводу, что в нынешней ситуации выгоднее продолжать эксплуатировать эти самолеты, чем пытаться их чем-то заменить, полагает эксперт. «Важно ни какой возраст [самолета], а как интенсивно [он] эксплуатируется и как надежно и кропотливо обслуживается», — соглашается гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Но каким будет обслуживание в условиях санкций — «вопрос, конечно, риторический», оговаривается он. «В холдинге S7 работают около 3 тыс. высококвалифицированных инженеров и авиационных техников — это самая большая категория персонала, даже бортпроводников или летчиков меньше», — указывает глава S7 Group.

В ближайшей перспективе российские авиакомпании, скорее всего, будут вынуждены эксплуатировать имеющийся сейчас флот, полагает Померанцев. «Но при условии выполнения всех стандартов техобслуживания, избежания роста числа авиапроисшествий, связанных с техническим состоянием самолетов, старение флота в краткосрочной перспективе вряд ли окажет негативное влияние на лояльность пассажиров», — говорит он. Если возможности обновления парка ограничены, то флот российских авиакомпаний, очевидно, будет устаревать, соглашается Синицкий. Обновление авиапарка будет возможно по мере производства импортозамещенных Superjet New, а также ввода в эксплуатацию самолетов МС-21, указывает Померанцев. При этом могут будут найдены решения для получения более новых самолетов в обход санкций, допускает эксперт. Ранее о таких предпосылках в интервью РБК говорил руководитель Росавиации Александр Нерадько: «В сложившихся условиях, пока не начнется серийное производство отечественных самолетов, в этом нет ничего предосудительного».