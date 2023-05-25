Число маршрутов S7 из Москвы впервые оказалось меньше вылетов из регионов

Крупнейший частный перевозчик России — S7 Airlines — сократил количество маршрутов из Москвы, но увеличил их в Новосибирске. Авиакомпании фокусируются на полетах между регионами из-за госсубсидий и закрытия рынка Европы

Самолет S7 Airlines в аэропорту Симферополя, июнь 2021 года (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Крупнейший российский частный перевозчик S7 Airlines (контролируется семьей Владислава Филева) усилил развитие в регионах. Сейчас из московского аэропорта Домодедово перевозчик летает по 45 направлениям (39 — по России, шесть — за границу), из Новосибирска — по 71 (56 и 15 соответственно), рассказал РБК гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин.

Именно в 2023 году у S7 Airlines впервые стало больше направлений из Новосибирска, уточнили в компании: «Год назад было примерно одинаковое количество [направлений], до 2020 года преобладала Москва».

Крупнейший оператор российских региональных самолетов Superjet 100 — авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») — в летнем сезоне летает из московского Шереметьево по 27 внутрироссийским направлениям, из Санкт-Петербурга (Пулково) — примерно по 30, говорит пресс-секретарь перевозчика Сергей Стариков. Кроме того, «Россия» развивает маршруты из Красноярска, где расположен еще один базовый аэропорт перевозчика, и расширяет географию полетов в обход Москвы. По сравнению с летом 2021 и 2022 годов число направлений из столицы «несколько снизилось» у Smartavia, а число рейсов в обход Москвы, напротив, «несколько увеличилось», сообщили в пресс-службе этой авиакомпании.

Тенденция роста региональных авиаперевозок подтверждается операционными показателями московских и крупнейших региональных аэропортов. По итогам первого квартала 2023 года общий пассажиропоток Шереметьево, Домодедово и Внуково составил 14,6 млн человек — это на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом «допандемийного» 2019 года, следует из данных Росавиации. В то же время суммарный трафик трех крупнейших аэропортов за пределами Москвы — Пулково, Сочи и Толмачево (Новосибирск; входит в холдинг «Новапорт» Романа Троценко) — составил почти 8 млн пассажиров (рост на 28%). Это максимальный показатель за последние пять лет.

«Региональные перевозки всегда были драйвером развития для всей гражданской авиации России. За последние пять лет региональные перевозки, особенно в обход Москвы, показали серьезный рост», — отмечает глава совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод. Еще несколько лет назад власти поставили задачу обеспечить не менее 50% рейсов в обход Москвы, напоминает Куделькин. «В последние пять лет эта задача действительно начала решаться. Доля перевозок в обход Москвы увеличивается», — говорит он.

Почему перевозчики сконцентрировались на регионах

Развитие региональных перевозок гендиректор S7 Group объясняет двумя факторами.

Строительство альтернативных центров притяжения и авиатранспортных узлов (хабов). Так, у группы «Аэрофлот» сейчас сформированы три региональные базы (в Сочи, Красноярске и на Дальнем Востоке — Владивостоке и Хабаровске), не считая Санкт-Петербурга (в Пулково развитие продолжится), говорил ее глава Сергей Александровский, представляя обновленную стратегию в январе. В 2025–2026 годах группа собирается создать так называемый четвертый кластер «Поволжье и Урал». За последние десять лет перевозки S7 через Толмачево выросли практически в пять раз: с 1,2 млн человек в 2013 году до 5,6 млн по итогам 2022 года (общий пассажиропоток аэропорта составил 7,6 млн), говорит Куделькин. В апреле этого года S7 перевела рейсы в новый терминал Толмачево, построенный за 18,2 млрд руб. В 2023 году его пассажиропоток должен вырасти на 1,5 млн человек. По словам гендиректора аэропорта Евгения Янкилевича, это должно произойти благодаря субсидированию пассажирских перевозок федеральным и региональным правительством, программе развития S7 и новому терминалу. Из года в год в основном благодаря S7 пассажиропоток аэропорта растет быстрее, чем в среднем по рынку, добавляет он.

Так, у группы «Аэрофлот» сейчас сформированы три региональные базы (в Сочи, Красноярске и на Дальнем Востоке — Владивостоке и Хабаровске), не считая Санкт-Петербурга (в Пулково развитие продолжится), говорил ее глава Сергей Александровский, представляя обновленную стратегию в январе. В 2025–2026 годах группа собирается создать так называемый четвертый кластер «Поволжье и Урал». За последние десять лет перевозки S7 через Толмачево выросли практически в пять раз: с 1,2 млн человек в 2013 году до 5,6 млн по итогам 2022 года (общий пассажиропоток аэропорта составил 7,6 млн), говорит Куделькин. В апреле этого года S7 перевела рейсы в новый терминал Толмачево, построенный за 18,2 млрд руб. В 2023 году его пассажиропоток должен вырасти на 1,5 млн человек. По словам гендиректора аэропорта Евгения Янкилевича, это должно произойти благодаря субсидированию пассажирских перевозок федеральным и региональным правительством, программе развития S7 и новому терминалу. Из года в год в основном благодаря S7 пассажиропоток аэропорта растет быстрее, чем в среднем по рынку, добавляет он. Ограничение полетов в Европу. С 2020 года международные перевозки из России в Европу сильно снизились, а в прошлом году вообще прекратились, пассажиры летают в Европу через Стамбул и Дубай, а не через Москву, поясняет Куделькин. «Удлинение трасс полетов из Москвы на юг [из-за закрытия части воздушного пространства с начала спецоперации на Украине] тоже снижает трансферные потоки. Соответственно, происходит переток транзитных пассажиров в альтернативные хабы и на прямые рейсы», — добавляет он. Сейчас международные перевозки почти прекратились, а туристические перевозки, например, в Турцию, удобнее выполнять как раз из региональных центров, лететь в Москву нет смысла, соглашается директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий. Благодаря полетам из регионов, в том числе в обход Москвы, сокращается время в пути, отмечает представитель Smartavia. «Это, в свою очередь, ведет к увеличению оборачиваемости самолетов, делая в целом работу авиакомпании более эффективной», — указывает он.

За последний год государство очень много сделало для сохранения потенциала воздушного транспорта, отмечал глава Минтранса Виталий Савельев. «Теперь правильно развивать внутренний туризм, внутрироссийские авиаперевозки — для этого есть все возможности. Авиакомпании готовы — спрос за пассажирами. Если бы не были закрыты 11 аэропортов [на юге России], на полеты в них был бы ажиотажный спрос. Но зато растет интенсивность полетов по другим маршрутам», — сказал чиновник.

С учетом повышенного внимания правительства к туристической отрасли можно рассчитывать, что как минимум некоторые из новых направлений станут достаточно привлекательными, чтобы пассажиропоток на них позволил в будущем сохранить маршрут и с меньшим объемом господдержки, говорит Алексей Сафронов, заместитель директора центра экономики инфраструктурных отраслей Центра стратегических разработок. Внутренние перевозки будут оставаться ключевым рынком до расширения маршрутной сети международных маршрутов, которое возможно в том числе с помощью ввода в эксплуатацию среднемагистральных лайнеров МС-21, считает младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова.

Какие есть риски

Фокус развития авиаперевозок сместился в сторону региональных рейсов также из-за «мощной субсидийной поддержки» со стороны государства, замечает Сафронов. Если до прошлого года на поддержку межрегиональных маршрутов государство выделяло порядка 7–9 млрд руб. в год, то в 2022-м гражданская авиация получила 174,2 млрд руб. субсидий. Из них 100 млрд руб. было выделено именно на поддержку внутренних перелетов, напоминает Сафронов.

Но в 2023 году некоторые авиакомпании столкнулись с сокращением субсидий на межрегиональные рейсы. «В конечном итоге от этого пострадают не перевозчики, а люди. Межрегиональное авиасообщение живет и развивается только благодаря субсидиям», — говорит гендиректор «КрасАвиа» Андрей Егоров, который вынужден сократить частотность полетов, к примеру, в Бурятию и Омскую область. Господдержку воздушного транспорта на уровне 2022 года стоило бы продолжить, а достигнутый уровень субсидирования региональных маршрутов не надо сокращать, считает и Янкилевич.

Но, несмотря на оптимизацию субсидий, большинство перевозчиков планирует сохранить действующую маршрутную сеть, а ряд авиакомпаний намерены увеличить количество рейсов, утверждают в пресс-службе Минтранса. «Традиционно в летний период в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок высвобождается часть средств, которая перераспределяется на другие, в том числе наиболее востребованные для пассажиров маршруты», — замечают там.

Какие перспективы у Москвы

В 2023 году авиакомпании планируют перевезти более 101 млн человек, говорит представитель Минтранса, не раскрывая, какая доля придется на перевозки внутри России. По его словам, по состоянию на 21 мая с начала года авиакомпании перевезли на 1 млн 30 тыс. пассажиров больше, чем было запланировано. При этом пассажиропоток Шереметьево по итогам января—апреля составил 9,6 млн человек, на 38% больше, чем за аналогичный период 2022 года, утверждает директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Тенденцию, когда региональные перевозки, в том числе в обход Москвы, остаются ключевым драйвером развития российского авиатранспорта, сможет переломить только открытие международного сообщения, полагает Александр Диваков, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР. При этом в случае нормализации геополитической обстановки лишь часть туристического потока вернется на международные направления из Москвы, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.