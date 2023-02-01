В Росавиации заявили о предпосылках к поставкам западных самолетов

Несмотря на международные санкции, есть предпосылки для поставки в Россию западных самолетов из третьих стран, заявил глава Росавиации. Пока не начнется серийное производство российских самолетов, в этом ничего «предосудительного»

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Несмотря на беспрецедентные международные санкции, запрещающие поставки в Россию западных самолетов, у некоторых российских авиакомпаний «есть предпосылки» к их приобретению на вторичном рынке, рассказал в интервью РБК руководитель Росавиации Александр Нерадько. Но он не стал уточнять, из каких стран планируется завозить эти суда и другие детали.

До сих пор считалось, что теперь поставки в Россию самолетов западного производства полностью остановлены. Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» уже разместила рекордный заказ на производство более 300 российских самолетов, стоимость которых вице-премьер Денис Мантуров оценил в более 1 трлн руб. «Аэрофлот» в своей новой стратегии предусмотрел, что доля иностранных самолетов в его парке будет постепенно снижаться с 78% до около 30% к 2030 году. При этом совокупный парк должен вырасти почти в полтора раза, с 349 до 500 судов.

«В сложившихся условиях, пока не начнется серийное производство отечественных самолетов, в этом нет ничего предосудительного. Но речь идет не о магистральных, а больше о региональных импортных самолетах», — сказал Нерадько. По его словам, есть некоторые секторы, в которых недостаточно региональных самолетов. Например, самолеты Ан-24 и Ан-26 вырабатывают свой срок службы и ресурсы: некоторые из них эксплуатируются уже более 50 лет. Поэтому пока не начнут серийно производиться самолеты ТВРС-44 «Ладога», можно разрешить в ограниченном количестве ввоз импортных самолетов.

«Самое главное, чтобы этот процесс был регулируемым. У нас есть комиссия по импортозамещению, которая будет рассматривать эти вопросы и приходить к тому или иному выводу», — подчеркнул чиновник. Он напомнил, что в конце 1980-х годов также принималось решение по эксплуатации европейских самолетов Airbus A310 в «Аэрофлоте», но только шесть судов: «Не было решения о неконтролируемом ввозе».



