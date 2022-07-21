В России разрешили полеты самолетов Boeing 737 MAX

Полеты Boeing 737 MAX разрешены в российском воздушном пространстве, однако для начала их использования российскими перевозчиками авиационные власти должны повторно сертифицировать борта этой модификации

В воздушном пространстве России разрешили полеты самолетов Boeing 737 MAX кроме тех, которые принадлежат странам, входящим в список недружественных, соответствующее уведомление (NOTAM) опубликовал Центр аэронавигационной информации.

В нем говорится, что запрет на полеты в Россию все еще действует для стран, включенных распоряжением правительства от 5 марта в список недружественных. В перечень вошли почти 50 государств, в том числе все страны-члены ЕС, Австралия, Великобритания, Канада, Норвегия, Южная Корея, США, Украина, Япония.

РБК направил запрос представителю Росавиации.

Россия в числе многих других стран запретила полеты Boeing 737 MAX над своей территорией весной 2019 года (были запрещено использование машин Boeing 737 MAX 8 и 9). На такой шаг государства пошли после двух авиакатастроф с участием этих самолетов за несколько месяцев. Первая произошла в октябре 2018 года с бортом индонезийской Lion Air, в результате погибли 189 человек. Вторая — в марте 2019 года, тогда разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях причиной падения лайнеров стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.





Самолеты Boeing 737 MAX есть в парках таких авиакомпаний из «дружественных» стран, как «Белавиа» (Белоруссия), SСAT (Казахстан), Turkish Airlines (Турция), flydubai (ОАЭ) и других.

Разрешение самолетам Boeing 737 MAX летать в воздушном пространстве России не означает, что авиационные власти ресертифицировали эти воздушные суда. Россия займется повторной сертификацией самолетов Boeing 737 MAX после нормализации эпидемиологической ситуации в мире из-за пандемии коронавируса, говорил руководитель Росавиации Александр Нерадько в марте 2021 года.

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После выпуска NOTAM полет в воздушном пространстве России совершил самолет Boeing 737 MAX авиакомпании «Белавиа», это был рейс Минск — Тбилиси, следует из данных сервиса FlightRadar24.

На фоне введенных санкций против российского воздушного транспорта из-за начала специальной военной операции России на Украине сотрудничество российских авиационных властей с Boeing фактически прекратилось.

Среди российских авиакомпаний Boeing 737 MAX есть только у S7 Airlines. Из-за отсутствия сертификата и невозможности эксплуатации этих машин перевозчик в апреле 2022 года подал заявку в Минтранс на возврат лизингодателю двух самолетов Boeing 737-8 МАХ.