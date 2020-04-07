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Пандемия коронавируса ,  
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Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

В Шереметьево ждут возобновления международных рейсов в июле 2020 года, однако в прежнем объеме пассажиропоток восстановится в лучшем случае к концу года, полагает Александр Пономаренко
Александр Пономаренко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Международные авиарейсы из России возобновятся не ранее июля, пришли к выводу авторы прогноза, составленного специалистами Шереметьево. Об этом рассказал в интервью журналу Forbes совладелец аэропорта и председатель его совета директоров Александр Пономаренко.

«В нашем прогнозе на этот год есть два сценария. Первый предполагает возобновление международных рейсов с июля и постепенное восстановление пассажиропотока до конца текущего года», — пояснил миллиардер (Forbes в режиме реального времени оценивает состояние Пономаренко в $3,3 млрд).

Менее оптимистический сценарий, по словам бизнесмена, предполагает, что на уровень прошлого года число пассажиров вернется не раньше чем к середине 2021 года. В 2019 году Шереметьево обслужил 49,933 млн пассажиров, в среднем по 4,161 млн в месяц, за январь—февраль 2020 года — 6,521 млн.

«Мы пока только просчитываем этот вариант развития событий, но уже сейчас понятно, что при этом сценарии нам будет очень нелегко», — отметил Пономаренко.

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Он отметил, что более точно прогнозировать сроки восстановления пассажиропотока пока сложно. «Неизвестно, когда будут открыты границы и сняты ограничения на передвижения людей по всему миру, какая будет покупательная способность населения России, как быстро будет восстанавливаться экономическая активность», — пояснил бизнесмен.

По словам Пономаренко, реализация пессимистического сценария может привести к тому, что Шереметьево будет вынуждено частично сократить персонал. Пока же руководство аэропорта приняло меры по оптимизации его деятельности в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в частности временно закрыты терминалы C, D и E и заморожена реализация многих инвестпроектов.

«В течение апреля—мая мы будем наблюдать за тем, как Европа будет выходить из кризиса, и в зависимости от этого корректировать наши сценарии», — пояснил бизнесмен.

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Регулярные и чартерные международные авиарейсы из российских аэропортов прекращены с 27 марта. Исключение сделано для вывозных рейсов, которыми доставляются на родину россияне, оказавшиеся за границей после начала пандемии COVID-19, и иностранцы, не успевшие покинуть Россию, а также грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки или смены экипажа и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства России.

В конце марта объединяющая московские и ведущие региональные аэропорты России Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать помощь на фоне пандемии коронавируса и серьезного падения пассажиропотока.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Пономаренко, Шереметьево, авиаперевозки, коронавирус
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