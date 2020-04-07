Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

В Шереметьево ждут возобновления международных рейсов в июле 2020 года, однако в прежнем объеме пассажиропоток восстановится в лучшем случае к концу года, полагает Александр Пономаренко

Александр Пономаренко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Международные авиарейсы из России возобновятся не ранее июля, пришли к выводу авторы прогноза, составленного специалистами Шереметьево. Об этом рассказал в интервью журналу Forbes совладелец аэропорта и председатель его совета директоров Александр Пономаренко.

«В нашем прогнозе на этот год есть два сценария. Первый предполагает возобновление международных рейсов с июля и постепенное восстановление пассажиропотока до конца текущего года», — пояснил миллиардер (Forbes в режиме реального времени оценивает состояние Пономаренко в $3,3 млрд).

Менее оптимистический сценарий, по словам бизнесмена, предполагает, что на уровень прошлого года число пассажиров вернется не раньше чем к середине 2021 года. В 2019 году Шереметьево обслужил 49,933 млн пассажиров, в среднем по 4,161 млн в месяц, за январь—февраль 2020 года — 6,521 млн.

«Мы пока только просчитываем этот вариант развития событий, но уже сейчас понятно, что при этом сценарии нам будет очень нелегко», — отметил Пономаренко.