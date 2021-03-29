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Какой бизнес вел в России погибший в авиакатастрофе миллиардер Келлнер

Богатейший человек Чехии Петр Келлнер раньше владел «Эльдорадо» и долей в «Ингосстрахе», был одним из «Королей российской недвижимости», занимался банковским бизнесом, вел дела с Мамутом и хотел купить «Челси» у Абрамовича
Петр Келлнер
Петр Келлнер (Фото: Roman Vondrous / CTK / Global Look Press)

Самый богатый из жителей Чехии Петр Келлнер, погибший 27 марта в авиакатастрофе на Аляске, начал реализацию бизнес-проектов в России почти одновременно с бизнесом на родине.

Компания PPF, в которой Келлнеру принадлежит 98,93% капитала, начала работу в Чехии в 1991 году, а уже в 1993 году Келлнер, как писал позднее Forbes, «приехал на разведку в Россию». Здесь чешский предприниматель создавал чековые фонды для покупки ваучеров у населения («Петр Великий» и другие, в общей сложности собрали, как отмечал Forbes, около 100 тыс. ваучеров и приобрели доли в 130 российских компаниях — от «Газпрома» до мелких промышленных предприятий).

Кроме того, Келлнер инвестировал и напрямую, купленные им компании впоследствии перепродавались. Однако кризис 1998 года заставил Келлнера покинуть российский рынок, продав свои активы. «Предприятия в России были в намного худшем состоянии, чем в Чехии. Нам не хватило времени, чтобы их поднять, кризис все смел», — цитировал Forbes самого Келлнера.

Экс-владелец «Эльдорадо» погиб при крушении вертолета на Аляске
Бизнес
Петр Келлнер

Подконтрольная Келлнеру PPF пришла на российский рынок в 2002 году, начав с инвестиций в отраслях страхования и потребительского финансирования. Постепенно PPF развивает в России деятельность учрежденной в середине 1990-х годов в Чехии компании Home Credit и осуществляет инвестиции не только в банковское обслуживание и страхование, но и, например, в добычу серебра и золота (компания «Полиметалл»).

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В финансовой сфере самым известным проектом стало открытие Банка Хоум Кредит, занимающего сейчас 34-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций. Структуры Келлнера запустили проект весной 2002 года, на базе небольшого банка «Технополис». По данным портала Banki.ru, на 1 марта активы «Хоум Кредита» составляли 238,4 млрд руб., а капитал — 58,7 млрд руб. Банк занимается розничным кредитованием, в частности, выдачей необеспеченных кредитов, кредитных карт и ссуд на покупку товаров (POS-кредитов). На 1 марта кредитный портфель банка оценивался почти в 182 млрд руб., основным источником фондирования выступают вклады физлиц (133,7 млрд руб. на отчетную дату). Согласно отчетности по МСФО, в 2020 году прибыль банка упала на 44,3%, до 8,8 млрд руб. PPF также владела блокирующей долей в российском Номос-банке, однако продала ее в 2012 году.

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Кроме того, с 2002 года в России также работает «дочка» Чешской страховой компании под брендом «ППФ Страхование жизни» (43-е место по объему сборов в рэнкинге «Эксперт РА»). Согласно отчетности по МСФО, на конец 2020 года ее активы составляли 17,2 млрд руб., объем собранных премий за прошлый год — 4,3 млрд руб.

В 2007 году Келлнер приобрел у бизнесмена Александра Мамута миноритарный пакет в 38,5% акций «Ингосстраха», который тогда занимал первое место в России по сборам страховых премий. Однако из этого проекта он к 2013 году вышел, контроль над долей в «Ингосстрахе» перешел к итальянской Generali.

PPF стала совладельцем одного из крупнейших российских ретейлеров, специализирующихся на продажах техники и электроники, — группы «Эльдорадо» в 2009 году. Совместно с итальянским партнером — страховой группой Generali чешская группа в счет долга приобрели 50% плюс одна акция холдинговой компании ретейлера за $300 млн.

Созданная в 1994 году бизнесменом Игорем Яковлевым «Эльдорадо» развивала магазины в России и на Украине. Кроме сети по продаже бытовой техники и электроники также владела салонами связи (387 точек) и торговой сетью «Сулпак» в Казахстане. В результате конвертации долга в акции PPF и Generali стали совладельцами только российской части бизнеса. Впоследствии Generali продала PPF свои 10% в «Эльдорадо». А в 2011 году, после двух лет переговоров, основатель «Эльдорадо» Яковлев продал чехам 50% минус одна акция сети. Тогда источники в СМИ оценивали сумму сделки в $625 млн

Спустя пять лет PPF вместе с чешской EMMA Capital бизнесмена Иржи Шмейца (инвестор приобрел 20% ретейлера в 2014 году) вышла из бизнеса «Эльдорадо», продав 100% финансовой группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. С учетом долговой нагрузки «Эльдорадо» покупка могла обойтись Гуцериеву в 26 млрд руб., ($452,2 млн по среднегодовому курсу доллара в 2016 году), оценивал ранее генеральный директор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

В ноябре 2018 года PPF подписала соглашение с российским агрохолдингом «Мираторг» о продаже части активов сельскохозяйственного предприятия «РАВ Агро» в Орловской области.

Покидая «Эльдорадо»: уйдет ли чешский миллиардер Петр Келлнер из России
Бизнес
<p>Богатейший&nbsp;человек в&nbsp;Чехии Петр Келлнер</p> <p></p>

В настоящее время в список активов PPF Group в России входят:

  • Банк Хоум Кредит;
  • компании, подконтрольные биотехнологической компании SOTIO;
  • агрохолдинг «РАВ Агро» (работает в Центрально-Черноземном регионе России);
  • доля 3,8% акций золотодобывающей компании Polymetal International.

Кроме того, PPF Group владеет почти 700 тыс. кв. м торговой, офисной и складской недвижимости в России. В рейтинге крупнейших российских рантье по версии Forbes «Короли недвижимости — 2021» компания PPF Real Estate Russia заняла 12-е место. Издание оценивает доход компании от аренды недвижимости за прошлый год в $130 млн. Среди активов группы — бизнес-центр «Метрополис» в Москве, ТРЦ «Ярмарка» в Астрахани, офисный парк Comcity в Новой Москве, в прошлом году рядом с этим комплексом компания начала строить свой первый жилой проект в России. В январе 2019 года PPF купила у финской Stockmann торгово-офисный комплекс «Невский центр» на Невском проспекте в Петербурге за €171 млн.

Наряду с Чехией и Россией группа PPF ведет бизнес в Китае, Индии, Вьетнаме, США, Турции, Германии, Казахстане и ряде других европейских стран. Одними из крупнейших проектов последних лет стали покупка 100% участия в сербском банке Telenor Banka (2019) и приобретение телекоммуникационных активов Telenor в Центральной и Юго-Восточной Европе (2018).

Кроме того, в 2018 году чешские СМИ сообщали, что Келлнер проявляет интерес к покупке у Романа Абрамовича британского футбольного клуба «Челси». Эксперты оценивали возможную сделку примерно в £4 млрд. Однако тогда в PPF назвали сообщения слухами, а Абрамович остался владельцем «Челси» и после того, как годом позже сообщили, что клуб намерен выкупить богатейший британец Джим Рэтклифф.

Forbes оценивал состояние Келлнера перед гибелью в $17,5 млрд, в глобальном списке миллиардеров 2020 года он занимал 68-е место.

Авторы
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Евгений Калюков Евгений Калюков, Надежда Федорова, Анна Левинская
PPF «Эльдорадо» «Хоум Кредит» Петр Келлнер
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