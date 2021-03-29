Какой бизнес вел в России погибший в авиакатастрофе миллиардер Келлнер

Богатейший человек Чехии Петр Келлнер раньше владел «Эльдорадо» и долей в «Ингосстрахе», был одним из «Королей российской недвижимости», занимался банковским бизнесом, вел дела с Мамутом и хотел купить «Челси» у Абрамовича

Петр Келлнер (Фото: Roman Vondrous / CTK / Global Look Press)

Самый богатый из жителей Чехии Петр Келлнер, погибший 27 марта в авиакатастрофе на Аляске, начал реализацию бизнес-проектов в России почти одновременно с бизнесом на родине.

Компания PPF, в которой Келлнеру принадлежит 98,93% капитала, начала работу в Чехии в 1991 году, а уже в 1993 году Келлнер, как писал позднее Forbes, «приехал на разведку в Россию». Здесь чешский предприниматель создавал чековые фонды для покупки ваучеров у населения («Петр Великий» и другие, в общей сложности собрали, как отмечал Forbes, около 100 тыс. ваучеров и приобрели доли в 130 российских компаниях — от «Газпрома» до мелких промышленных предприятий).

Кроме того, Келлнер инвестировал и напрямую, купленные им компании впоследствии перепродавались. Однако кризис 1998 года заставил Келлнера покинуть российский рынок, продав свои активы. «Предприятия в России были в намного худшем состоянии, чем в Чехии. Нам не хватило времени, чтобы их поднять, кризис все смел», — цитировал Forbes самого Келлнера.

Подконтрольная Келлнеру PPF пришла на российский рынок в 2002 году, начав с инвестиций в отраслях страхования и потребительского финансирования. Постепенно PPF развивает в России деятельность учрежденной в середине 1990-х годов в Чехии компании Home Credit и осуществляет инвестиции не только в банковское обслуживание и страхование, но и, например, в добычу серебра и золота (компания «Полиметалл»).