СМИ узнали об интересе богатейшего человека Британии к покупке «Челси»

За сделку с Джима Рэтклиффа потребовали £2,5 млрд. Выплачивать такую сумму он отказался, тем не менее интереса к покупке клуба не потерял, выяснила The Times. По данным Daily Mail, за «Челси» бизнесмен ранее предлагал £2 млрд

Сэр Джим Рэтклифф (Фото: Toby Melville / Reuters)

Сэр Джим Рэтклифф — богатейший человек Великобритании (по

Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет $17,8 млрд) и основной владелец химического холдинга Ineos — по-прежнему заинтересован в покупке у бизнесмена Романа Абрамовича футбольного клуба «Челси». Об этом без указания источников информации сообщает британская газета The Times.

О том, что Рэтклифф предлагал Абрамовичу за «Челси» £2 млрд ($2,6 млрд), но россиянин ему отказал, летом прошлого года писал таблоид Daily Mail. Тем не менее спустя несколько месяцев The Sun снова назвала Рэтклиффа одним из основных претендентов на покупку клуба. Помимо него, в том же качестве газета упоминала сооснователя Microsoft американца Пола Аллена​. Источники газеты Tyden затем рассказали, что также «Челси» может купить самый богатый человек Чехии Петр Келлнер (его состояние Forbes оценивает в $15,8 млрд).

Рэтклифф, как отмечает The Times, по-прежнему изучает вопрос о покупке «Челси». В прошлый раз с него, по информации газеты, потребовали £2,5 млрд, однако выплачивать такую сумму бизнесмен отказался.

Представитель Абрамовича перенаправил запрос РБК по поводу продажи клуба в пресс-службу «Челси», туда РБК также направил запрос. Официально в клубе, как отмечает Times, заявляют, что «Челси» не продается.