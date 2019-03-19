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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,15%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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СМИ узнали об интересе богатейшего человека Британии к покупке «Челси»
За сделку с Джима Рэтклиффа потребовали £2,5 млрд. Выплачивать такую сумму он отказался, тем не менее интереса к покупке клуба не потерял, выяснила The Times. По данным Daily Mail, за «Челси» бизнесмен ранее предлагал £2 млрд
Сэр Джим Рэтклифф (Фото: Toby Melville / Reuters)

Сэр Джим Рэтклифф — богатейший человек Великобритании (по
Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет $17,8 млрд) и основной владелец химического холдинга Ineos — по-прежнему заинтересован в покупке у бизнесмена Романа Абрамовича футбольного клуба «Челси». Об этом без указания источников информации сообщает британская газета The Times.

О том, что Рэтклифф предлагал Абрамовичу за «Челси» £2 млрд ($2,6 млрд), но россиянин ему отказал, летом прошлого года писал таблоид Daily Mail. Тем не менее спустя несколько месяцев The Sun снова назвала Рэтклиффа одним из основных претендентов на покупку клуба. Помимо него, в том же качестве газета упоминала сооснователя Microsoft американца Пола Аллена​. Источники газеты Tyden затем рассказали, что также «Челси» может купить самый богатый человек Чехии Петр Келлнер (его состояние Forbes оценивает в $15,8 млрд).

Рэтклифф, как отмечает The Times, по-прежнему изучает вопрос о покупке «Челси». В прошлый раз с него, по информации газеты, потребовали £2,5 млрд, однако выплачивать такую сумму бизнесмен отказался.

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СМИ сообщили о планах самого богатого чеха купить «Челси» у Абрамовича

Представитель Абрамовича перенаправил запрос РБК по поводу продажи клуба в пресс-службу «Челси», туда РБК также направил запрос. Официально в клубе, как отмечает Times, заявляют, что «Челси» не продается.

Тем не менее сообщения о возможной продаже клуба продолжают распространяться. По данным Times, это может быть связано с проблемами с британской визой у Абрамовича (продлевать ее Лондон в прошлом году отказался). Впрочем, тогда же бизнесмен получил израильское гражданство, что позволяет ему приезжать в Великобританию без визы на срок до шести месяцев.​

«Челси» Абрамович приобрел в 2002 году за £140 млн ($185,6 млн). Рэтклифф, в свою очередь, с 2017 года является владельцем швейцарского клуба «Лозанна». В декабре прошлого года британец также приобрел шоссейную велокоманду Team Sky (Великобритания).

Автор: Евгения Маляренко
При участии: Валерий Романов, Тимофей Дзядко
Теги: Роман Абрамович, «Челси»
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