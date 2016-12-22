СМИ узнали о планах самого богатого чеха купить «Челси» у Абрамовича

По данным чешского издания Tyden, переговоры о возможной покупке начнутся в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что интерес к покупке «Челси» проявлял и самый богатый человек Великобритании

Петр Келлнер (Фото: ppf.cz)

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, чье состояние Forbes оценивает в $13,2 млрд, проявляет интерес к покупке британского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает издание Tyden со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников издания, первые переговоры по поводу возможной покупки клуба у Романа Абрамовича должны состояться в ближайшие дни. Опрошенные Tyden неназванные английские эксперты полагают, что футбольный клуб может обойтись покупателю примерно в £4 млрд.

Forbes называет Келлнера богатейшим человеком Чехии. Его состояние в 2018 году издание оценивает в $13,2 млрд, отведя ему 88-е место в списке богатейших людей планеты. Tyden пишет, что Абрамовича и Келлнера связывают дружеские отношения — на домашнем для «Челси» стадионе «Стэмфорд Бридж» их VIP-ложи расположены рядом.

В PPF Group, контролируемой Келлнером, РБК сообщили, что не комментируют слухи.

Информация о том, что Абрамович может продать «Челси», вперввые появилась в СМИ, когда бизнесмену не удалось продлить британскую визу. В итоге Абрамович получил гражданство Израиля, которое позволяет ему въезжать в Британию на срок до полугода без визы.

Британский клуб «Челси» Абрамович приобрел в 2003 году за £140 млн. С тех пор команда пять раз становилась чемпионом Англии и один раз выиграла в Лиге чемпионов.

Ранее британская газета The Sun писала, что на покупку «Челси» претендуют самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф и один из основателей Microsoft американец Пол Аллен.