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Инструкция для москвичей: что делать жителям в условиях новых ограничений

Власти Москвы и Подмосковья с 30 марта ужесточили правила самоизоляции для всех жителей. РБК разъясняет, в каких случаях можно выходить из дома, какие службы и сервисы продолжат работу
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В каких случаях можно выйти из дома

Выйти из квартиры, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью и для поездок на работу, если есть такая необходимость. Кроме того, выйти на улицу можно за продуктами, в аптеку или для того, чтобы вынести мусор и выгулять домашних животных, но на расстоянии не более, чем 100 м от дома.

Схожие меры действуют и в Подмосковье.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Будут ли работать магазины и аптеки

Да, магазины, которые продают продукты и товары первой необходимости, а также аптеки, продолжат работу.

На текущий момент никаких изменений в работе продовольственной розницы властями не предусмотрено, сообщил РБК председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. «Пятерочки, «Перекрестки», «Карусели» сейчас работают в том же режиме, как и обычно, и ждут разъяснений городских властей, сказал представитель управляющей этими розничными сетями X5 Retail Group.

Специальных пропусков для сотрудников торговли не вводится, но «возможно, [они] будут позже», уточнил РБК руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Опрошенные РБК ретейлеры — X5 Retail Group, «Магнит», «Вкусвилл» — пока не выдавали специальных пропусков сотрудникам, рассказали их представители.

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Общество

Будет ли работать доставка еды из ресторанов

Да, доставка еды из ресторанов также будет работать.

Курьеры, доставляющие заказы с едой из ресторанов, продолжат работу в условиях новых ограничений, заверил РБК президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Представитель Delivery Club сообщил РБК, что сервис продолжает работать в Москве и Московской области, а информации о каких-либо ограничениях в отношении курьеров у компании нет.

Условия работы курьеров, определенные предыдущим указом мэра из-за дополнительных ограничений, пока не меняются, «все так и остается, по крайней мере, на сегодняшний момент», ответила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

У сервиса курьерской доставки Dostavista в приложении для курьеров уже завтра появится экран, который будет подтверждать, что пользователь приложения работает курьером сервиса, рассказала РБК гендиректор российского офиса компании Татьяна Борзых. Такое электронное удостоверение с ФИО курьера, фото, паспортными данными и идентификационным номером компания разработала на случай введения ограничений.

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Можно ли будет пойти на работу

Только если это действительно необходимо. Тот, кто уже работает на удаленке, покидать квартиру не должны.

Для выхода на работу власти Москвы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды, рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик. «Планируется выдача QR-кодов гражданам с четким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы. Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а что называется по факту, это право будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — объяснил Репик.

У тех, кто будет работать на удаленке, в QR-коде не будет второй точки — места работы, «но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин», добавил Репик. 

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Как накажут за нарушение режима самоизоляции

Власти столицы еще не определили точный механизм, как будут контролировать соблюдение жителями города самоизоляции и какое наказание последует за нарушение.

Для контроля за соблюдением домашнего режима и установленных правил в Москве в ближайшее время будет развернута умная система контроля, уточняется в сообщении на сайте мэра Москвы. Порядок контроля и наказание для нарушителей режима самоизоляции власти Москвы введут «в ближайшие дни», обещает Пенькова.

Московские власти введут также категории пропусков и установят, при каких условиях и в какой зоне граждане, получившие их, смогут передвигаться.

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Общество

Можно ли уехать из Москвы и вернуться

Домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, говорится в указе мэра.

Дополнительных разъяснений пока по этому вопросу нет.

Будут ли работать заправки

Согласно имеющейся сейчас информации, ответ положительный. АЗС в Москве работают в обычном режиме и топливом обеспечены, сообщил РБК глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Это же подтверждает и представитель «Роснефти»: по его словам, у компании в московском регионе розничная сеть будет работать в штатном режиме, обеспечены топливом, а количество персонала на заправочных станциях будет соответствовать эпидемиологической обстановке в регионе.

Будут ли работать банки

Банки продолжат свою работу во время всеобщей самоизоляции, так как относятся к числу системнозначимых и жизнеобеспечивающих предприятий.
Ранее президент Владимир Путин при объявлении нерабочего периода с 28 марта по 5 апреля отметил, что в это время должны работать ряд структур, в том числе кредитные организации. ЦБ рекомендовал банкам работать в этот период как в новогодние праздничные дни. Сами банки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции начали менять работу своих отделений, а также перевели часть своих сотрудников на дистанционную работу.

Как долго продлятся ограничения

Точного ответа на этот вопрос пока нет. Из указа Собянина следует, что пока они бессрочные. «Пока понимания, до какого это числа, нет, пока режим повышенной готовности», — говорит Пенькова.

Материал дополняется. 

Авторы: Анна Левинская, Елена Сухорукова, Евгения Кузнецова, Надежда Федорова, Евгения Чернышова, Анастасия Скрынникова
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