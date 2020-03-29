Сервисы доставки пояснили правила работы курьеров после новых ограничений

Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье после введения ограничения на передвижение людей. Ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус

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Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Согласно изменениям в постановление мэрии о режиме повышенной готовности с понедельника, 30 марта, все жители города должны будут оставаться дома. Выходить можно будет в случае крайней медицинской необходимости, чтобы съездить на работу (если вы обязаны ходить на нее). Кроме того, жители смогут ходить в ближайшие продуктовые магазины, аптеки и выгуливать собак рядом с домом. Подобные ограничительные меры введены и на территории Московской области.

Новые меры не ограничивают передвижение для осуществления деятельности, которая была не приостановлена во время режима повышенной готовности. В частности, разрешено передвижение для оказания транспортных услуг и услуг доставки, говорится в постановлениях.

Курьеры смогут продолжить передвигаться по городу, пояснила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. По ее словам, положения о возможности доставки еды, которые были прописаны в постановлении о введении режима повышенной готовности не отменяется дополнительными мерами. «По крайней мере, на сегодняшний момент. Что мы будем дальше прописывать дополнительными мерами — я пока сказать не готова», — добавила Пенькова.

Представитель Delivery Club подтвердил РБК, что сервис продолжает работать в Москве и Московской области. «Информации о каких-либо ограничениях в отношении курьеров у нас нет. Мы также готовы предоставить данные для выдачи пропусков курьерам, если они попадут в число тех граждан, кому они будут необходимы для передвижения», — добавил представитель Delivery Club. По его словам, компания ориентируется на то, что доставка из заведений общественного питания указом разрешена.