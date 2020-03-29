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Сервисы доставки пояснили правила работы курьеров после новых ограничений

Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье после введения ограничения на передвижение людей. Ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Согласно изменениям в постановление мэрии о режиме повышенной готовности с понедельника, 30 марта, все жители города должны будут оставаться дома. Выходить можно будет в случае крайней медицинской необходимости, чтобы съездить на работу (если вы обязаны ходить на нее). Кроме того, жители смогут ходить в ближайшие продуктовые магазины, аптеки и выгуливать собак рядом с домом. Подобные ограничительные меры введены и на территории Московской области.

Новые меры не ограничивают передвижение для осуществления деятельности, которая была не приостановлена во время режима повышенной готовности. В частности, разрешено передвижение для оказания транспортных услуг и услуг доставки, говорится в постановлениях.

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Курьеры смогут продолжить передвигаться по городу, пояснила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. По ее словам, положения о возможности доставки еды, которые были прописаны в постановлении о введении режима повышенной готовности не отменяется дополнительными мерами. «По крайней мере, на сегодняшний момент. Что мы будем дальше прописывать дополнительными мерами — я пока сказать не готова», — добавила Пенькова.

Представитель Delivery Club подтвердил РБК, что сервис продолжает работать в Москве и Московской области. «Информации о каких-либо ограничениях в отношении курьеров у нас нет. Мы также готовы предоставить данные для выдачи пропусков курьерам, если они попадут в число тех граждан, кому они будут необходимы для передвижения», — добавил представитель Delivery Club. По его словам, компания ориентируется на то, что доставка из заведений общественного питания указом разрешена.

Информацию о том, что курьеры, доставляющие заказы с едой из ресторанов, продолжат работу в условиях новых ограничений, подтвердил РБК и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Сервис курьерской доставки Dostavista с завтрашнего дня добавит в приложение для курьеров экран, который будет подтверждать, что пользователь приложения работает в компании, рассказала РБК гендиректор российского офиса Dostavista Татьяна Борзых. На экране будет фото курьера, указаны его имя, фамилия, паспортные данные и идентификационный номер в системе компании. Кроме того, в приложении можно будет открыть справку с подписью и печатью, подтверждающую работу в компании.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«Это электронное удостоверение будет заверять, что человек действительно работает у нас курьером. Мы разработали это обновление по собственной инициативе, на случай введения ограничений по передвижению во время режима повышенной готовности в Москве», — пояснила Борзых. По ее словам компания в пятницу добавила подобную функцию в свое приложение для Индии, где на прошлой неделе был введен тотальный карантин. «При этом мы, конечно, понимали, что подобная функция может понадобится и в других странах, в том числе в России», — отметила Борзых.

Президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сообщил, что пока игроки рынка не знают, как будет работать пропускная система, все ожидают завтрашний документ городского правительства, регламентирующий форму и виды пропусков.

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Продолжат работу в Москве и Московской области и сервисы такси. По словам представителя ГК «Везет» в компанию не приходили указания о системе пропусков для таксистов на территории Москвы. «Нам видится правильной приоритетная выдача спецпропуска перевозчикам с действующими разрешениями на пассажирские поездки», — добавил он.

Авторы: Евгения Кузнецова, Надежда Федорова, Анастасия Скрынникова
При участии: Елена Сухорукова, Владислав Скобелев
Теги: ограничения, онлайн-ретейл, коронавирус, доставка
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