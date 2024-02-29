Нефтяные компании начнут отправлять часть топлива на срочный рынок

ФАС и Минэнерго установили норматив продаж на срочном рынке — 1% от реализуемых на бирже нефтепродуктов в основной секции. Эксперты полагают, что мера оправданна, так как позволит повысить стабильность топливного рынка

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Минюст 29 февраля зарегистрировал совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго об установлении нормативов на срочном рынке нефтепродуктов — секции срочного рынка Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщили в ФАС.

Компании с 1 марта 2024 года теперь смогут реализовывать 1% на срочном рынке от нормативов продаж на бирже (в секции «Нефтепродукты»), которые, в свою очередь, составляют 16% для дизтоплива (правительство увеличило его в тот же день с 12,5% на шесть месяцев), 15% — для бензина, 7,5% — для сжиженных углеродных газов (СУГов).

В ФАС пояснили, что реализация нефтепродуктов через механизм срочного рынка позволит потребителям топлива расширить горизонт планирования закупок и применять новые инструменты управления рисками. Кроме того, по мнению ведомства, развитие такого инструмента сформирует репрезентативные отечественные ценовые индикаторы с учетом котировок российского биржевого фьючерсного рынка. В целом компании и потребители смогут обеспечить стабильный сбыт и закупку необходимого объема нефтепродуктов с поставкой на определенный месяц.

В середине октября Минюст зарегистрировал приказ ФАС и Минэнерго о повышении нормативов продажи бензина с 13 до 15% и дизтоплива с 9,5 до 12,5% в рамках действий правительства по борьбе с топливным кризисом. К середине сентября цены на топливо достигли рекордных значений. Стоимость АИ-92 на СПбМТСБ впервые превысила 70 тыс. руб. за т, а цены на АИ-95 и дизтопливо — 76 тыс. и 75 тыс. руб. за т соответственно.

Решение об увеличении нормативов было принято кабмином 6 октября вместе с восстановлением прежнего объема компенсационных выплат нефтяным компаниям за сдерживание внутренних цен (топливного демпфера) и повышением дополнительной пошлины на экспорт бензина и дизеля для тех компаний, которые не производят, а перепродают продукцию с 20 до 50 тыс. руб. за т.

ФАС предлагала установить норматив в размере 1% от объема производства для всех видов топлива на срочном рынке нефтепродуктов в мае 2022 года. В ведомстве тогда отмечали, что в рамках фьючерсных договоров на нефтепродукты стороны заключают контракт, по которому в определенный срок одна из сторон должна купить товар, а другая — продать его.

29 февраля правительство также ввело запрет на экспорт бензина на полгода с 1 марта. Ранее о том, что премьер-министр Михаил Мишустин одобрил такой шаг, узнал РБК. Решение в правительстве объяснили необходимостью «поддержки стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса». По мнению кабмина, спрос растет в связи с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и ремонтом НПЗ. Запрет при этом не будет распространяться на экспорт в рамках международных соглашений, в том числе с государствами — участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как ведется торговля нефтепродуктами на бирже

Секция «Нефтепродукты» является основной на СПбМТСБ. По итогам 2023 года объем реализации нефтепродуктов в этой секции составил рекордные 31 млн т, что больше показателя 2022 года на 6,4%. Оборот достиг 1,616 трлн руб, что на 15,1% больше, чем в 2022 году. Объем реализации АИ-95 по итогам прошлого года составил 3,631 млн т, АИ-92 — 6,018 млн т, а дизтоплива — 14,753 млн т. На бирже торгуется более четверти основных нефтепродуктов, которые поставляются на внутренний рынок, за январь—ноябрь 2023 года он составил 26,4%.

Торги нефтепродуктами на СПбМТСБ проводятся на базисах всех основных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России. Стандартный срок поставки товара, отгружаемого по железным дорогам (этим способом идет транспортировка основных объемов биржевых поставок), составляет 30 дней.

С 2018 года на СПбМТСБ работает секция «Срочный рынок», на котором торгуются фьючерсные контракты на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования. Рынок выполняет функции не только опережающего ценового индикатора на нефтепродукты, но и позволяет фиксировать цены будущих продаж и планировать закупочно-сбытовую деятельность сроком до 12 месяцев вперед и хеджировать существующие позиции. То есть позволяет компаниям повышать качество управления ценовыми рисками и планирования своей деятельности.

Объемы торгов в секции «Срочный рынок» значительно меньше, чем в секции «Нефтепродукты»: объем исполнения поставкой срочных контрактов на нефтепродукты для внутреннего рынка в 2023 году составил 43,657 тыс. т.

Как принятая мера повлияет на рынок

Подобного рода инструменты действительно необходимо развивать в рамках биржевой торговли, потому что российский рынок нефтепродуктов имеет достаточно выраженную сезонность, полагает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. На внутреннем рынке существует два ключевых цикла: цикл снижения осенью—весной и цикл повышения весной—осенью. «Подобного рода инструменты могут позволить страховать себя и снижать общий объем ценовых издержек», — говорит он.

В целом биржевая торговля разбалансирована: явно доминирует сторона предложения при недостаточной переговорной позиции со стороны спроса, отметил эксперт. «Спрос конкурентный, участников рынка на этой стороне много: не только АЗС, но и в том числе крупные потребители, которые располагают собственными нефтебазами», — сказал Баженов. «Естественно, когда многие участники рынка предъявляют повышенный спрос, а предложение при этом не увеличивается или увеличивается недостаточно, то виден серьезный рост цен. Поэтому логично это балансировать именно с позиции возможностей со стороны спроса», — констатирует эксперт.

Новый норматив (1% от реализуемых 15% для бензина) можно рассматривать как пилотную ставку, то есть что-то вроде эксперимента, отметил Баженов, при этом вполне возможно, что в случае успеха норматив увеличится, пока объем небольшой. Указанный норматив должен сформировать привычку приобретать срочные инструменты, которые позволят хеджировать риски, сказал аналитик, но сейчас этим не очень активно занимаются на рынке.

Принятая мера создаст запас прочности «в отношении того, что предсказуемо, а предсказуем именно сезонный фактор», отметил эксперт. По его словам, принятое решение не означает, что нефтяные компании понесут серьезные убытки, но их доходы снизятся.

Необходимый объем продаж даже в 1% на срочном рынке, по мнению эксперта топливного рынка Анастасии Буниной, позволит вовремя регулировать ценообразование на внутреннем рынке относительно стоимости закупки и стоимости конечной реализации, скорректировать ценообразование для розницы и позволит купить нефтепродукты, не выжидая 30 дней, а быстрее. «Это позволит оптовику иметь возможность купить срочный контракт, пусть и чуть дороже, но это позволит застраховаться от повышения цены на топливо, пока оно едет до покупателя», — отметила Бунина.

Оптовые цены на бензин продолжали расти в январе и феврале. С последнего минимума 37,880 тыс. руб. за т 22 декабря стоимость АИ-92 на бирже выросла на 24,5%, до 47,148 тыс. руб. за т по итогам торгов 29 февраля, а на АИ-95 с 41,196 тыс. руб. за т — на 38,7%, до 57,146 тыс. руб. за т.

Однако оптовые цены пока не повлияли на розницу: по подсчетам Росстата, накопленный рост цен на бензин с конца декабря по 26 февраля для бензина составил только 0,54%, а дизтопливо даже уменьшилось в цене на 0,05%. Общая накопленная инфляция с начала года достигла 1,42%. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), розничные цены на бензин и дизптопливо на московских АЗС в январе и феврале практически не менялись, сейчас средняя цена на дизель составляет 63,24 руб. за литр, на АИ-92 — 51,11 руб. за литр, на АИ-95 — 56,59 руб. за литр.