ФАС предложила усилить контроль за сделками крупных финансовых компаний

ФАС предложила обязать крупные финорганизации согласовывать с ней сделки без учета величины приобретаемых активов. Сейчас это необходимо в случае превышения установленного кабмином порогового значения

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила внести изменения в статью закона «О защите конкуренции», которые предполагают дополнительный механизм контроля за экономической концентрацией на финансовых рынках. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

ФАС предложила обязать крупные финансовые организации согласовывать со службой любые сделки по приобретению конкурентов без учета величины покупаемых активов. Согласно действующему законодательству, предварительное согласие ФАС необходимо только в случаях превышения установленного правительством размера сделки. Для кредитных организаций этот порог составляет 29 млрд руб., для лизинговых компаний — 8 млрд руб., для страховых — 200 млн руб.

В пояснительной записке утверждается, что принятие данного законопроекта позволит увеличить эффективность мер антимонопольного контроля, а также «защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка».

Соисполнителями законопроекта указаны Минфин и Центробанк России.