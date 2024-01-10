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ФАС предложила усилить контроль за сделками крупных финансовых компаний

ФАС предложила усилить контроль за сделками крупных финансовых организаций
ФАС предложила обязать крупные финорганизации согласовывать с ней сделки без учета величины приобретаемых активов. Сейчас это необходимо в случае превышения установленного кабмином порогового значения
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила внести изменения в статью закона «О защите конкуренции», которые предполагают дополнительный механизм контроля за экономической концентрацией на финансовых рынках. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

ФАС предложила обязать крупные финансовые организации согласовывать со службой любые сделки по приобретению конкурентов без учета величины покупаемых активов. Согласно действующему законодательству, предварительное согласие ФАС необходимо только в случаях превышения установленного правительством размера сделки. Для кредитных организаций этот порог составляет 29 млрд руб., для лизинговых компаний — 8 млрд руб., для страховых — 200 млн руб.

В пояснительной записке утверждается, что принятие данного законопроекта позволит увеличить эффективность мер антимонопольного контроля, а также «защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка».

Соисполнителями законопроекта указаны Минфин и Центробанк России.

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Фото:Андрей Любимов / РБК
Ранее ФАС предлагала подключить Минобороны и Федеральную службу безопасности России к одобрению сделок с иностранными инвестициями. Согласно данной инициативе, предполагалось, что они вместе с профильными ведомствами будут направлять службе обоснование, нуждается ли конкретная сделка в одобрении правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций или нет.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия ФАС антимонопольное законодательство
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