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Бизнес ,  
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Правительство России запретило экспорт бензина на полгода

Правительство России ввело запрет на экспорт бензина на полгода
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

Правительство России с 1 марта вводит запрет на экспорт бензина на полгода, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале кабинета министров.

Кроме того, на шесть месяцев будут увеличены нормативы торгов дизельным топливом на бирже. Меры будут действовать до 31 августа.

Постановление правительства опубликовано на Федеральном портале правовых актов.

Такое решение в правительстве объяснили необходимостью «поддержки стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса». Спрос, в свою очередь, растет в связи с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и ремонтом НПЗ.

Запрет не будет распространяться на экспорт в рамках международных соглашений, в том числе с государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Принятые правительством меры также не будут действовать на топливо, вывозимое для личного пользования или оказания международной гуманитарной помощи.

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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Минимальные объемы продаж дизеля на бирже увеличивают с 12,5 до 16%. «Такой подход позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», — пояснили в кабмине.

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Как рассказали ранее источники РБК, с предложением ввести временный запрет на экспорт бензина к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился вице-премьер Александр Новак в середине февраля.

В прошлом году кабмин уже вводил запрет на экспорт топлива. В сентябре правительство объявило временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из-за резкого роста оптовых цен, их отменили в ноябре.

В Минэнерго тогда сообщили, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась.

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Теги
бензин экспорт правительство Россия
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