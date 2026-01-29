Эксперты оценили покупку Домодедово как стратегическую инвестицию
Аэропорт Домодедово интересен как актив с точки зрения «длинной логики» — его потенциал заключается не в текущей прибыли, а в синергии с существующими активами стратегического покупателя. Об этом в эфире программы «Инвестчас» на Радио РБК заявила управляющий партнер Loio&Fin Валерия Панасенко. Она отметила, что новый владелец сможет вывести аэропорт на прибыльность лишь через несколько лет при условии серьезных управленческих и финансовых изменений.
«Если смотреть на Домодедово сугубо как на финансовый актив, то эта история совершенно не про то, что дешево купил и быстро заработал. Речь вообще идет об одном из крупнейших аэропортов с готовой инфраструктурой, то есть со стабильным пассажиропотоком. Его экономическая реальность — она совершенно гораздо сложнее», — добавила Панасенко.
По ее словам, ключевым сдерживающим фактором остается высокая долговая нагрузка, которая «съедает» значительную часть стоимости бизнеса, что и объясняет интерес со стороны стратегических, а не финансовых инвесторов.
Председатель совета директоров консалтинговой компании «Аудит Груп» Борис Любошиц в том же эфире согласился, что Домодедово является выгодным активом, но прежде всего для опытного отраслевого инвестора, способного грамотно интегрировать его в свой бизнес. Он отметил, что, помимо долгов, существуют и другие риски, включая операционное управление таким крупным объектом. «Очень важно не просто какой убыток сейчас зафиксирован, а что происходит в процессе», — подчеркнул Любошиц.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил стоимость сделки как адекватную, особенно учитывая формат голландского аукциона, при котором цену снижают, а не повышают. На вопрос о том, зачем Шереметьево приобрело этот актив, эксперт отметил схожесть их сфер деятельности. «Учитывая, что растут и расширяются и международные связи, и внутрироссийские связи, купить еще один перспективный актив, который как раз под это и подстроен, и настроен, — вот он может считаться вполне перспективным», — сказал Беляев, допустив при этом, что покупка могла оказаться ошибкой.
Отвечая на вопрос о расчетах, Беляев отметил, что полная немедленная оплата не обязательна и могут использоваться рассрочки, выпуск облигаций или дополнительная эмиссия акций.
29 января по итогам вторых торгов новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива» — 100-процентная дочерняя структура международного аэропорта Шереметьево. Продать активы удалось только со второй попытки, которая проходила по схеме публичного предложения в формате голландского аукциона, то есть с понижением стоимости (первые торги были назначены на 20 января, но были признаны несостоявшимися). Аэропорт был продан за 66,1 млрд руб., общий долг Домодедово в Шереметьево оценивали в 70 млрд руб.
В Минтрансе заявили РБК, что Домодедово — это сложный актив, требующий значительных инвестиций. В ведомстве были удовлетворены результатами торгов. Там отметили, что для транспортной отрасли имеет большое значение, что к управлению одним из крупнейших российских аэропортов приходит опытный собственник.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля