Эксперты оценили покупку Домодедово как стратегическую инвестицию

Аналитики считают, что аэропорт представляет интерес как стратегический актив для долгосрочной синергии, а не как объект для быстрой прибыли. Ключевыми рисками они называют высокую долговую нагрузку и сложность интеграции бизнесов

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Аэропорт Домодедово интересен как актив с точки зрения «длинной логики» — его потенциал заключается не в текущей прибыли, а в синергии с существующими активами стратегического покупателя. Об этом в эфире программы «Инвестчас» на Радио РБК заявила управляющий партнер Loio&Fin Валерия Панасенко. Она отметила, что новый владелец сможет вывести аэропорт на прибыльность лишь через несколько лет при условии серьезных управленческих и финансовых изменений.

«Если смотреть на Домодедово сугубо как на финансовый актив, то эта история совершенно не про то, что дешево купил и быстро заработал. Речь вообще идет об одном из крупнейших аэропортов с готовой инфраструктурой, то есть со стабильным пассажиропотоком. Его экономическая реальность — она совершенно гораздо сложнее», — добавила Панасенко.

По ее словам, ключевым сдерживающим фактором остается высокая долговая нагрузка, которая «съедает» значительную часть стоимости бизнеса, что и объясняет интерес со стороны стратегических, а не финансовых инвесторов.

Председатель совета директоров консалтинговой компании «Аудит Груп» Борис Любошиц в том же эфире согласился, что Домодедово является выгодным активом, но прежде всего для опытного отраслевого инвестора, способного грамотно интегрировать его в свой бизнес. Он отметил, что, помимо долгов, существуют и другие риски, включая операционное управление таким крупным объектом. «Очень важно не просто какой убыток сейчас зафиксирован, а что происходит в процессе», — подчеркнул Любошиц.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил стоимость сделки как адекватную, особенно учитывая формат голландского аукциона, при котором цену снижают, а не повышают. На вопрос о том, зачем Шереметьево приобрело этот актив, эксперт отметил схожесть их сфер деятельности. «Учитывая, что растут и расширяются и международные связи, и внутрироссийские связи, купить еще один перспективный актив, который как раз под это и подстроен, и настроен, — вот он может считаться вполне перспективным», — сказал Беляев, допустив при этом, что покупка могла оказаться ошибкой.

Отвечая на вопрос о расчетах, Беляев отметил, что полная немедленная оплата не обязательна и могут использоваться рассрочки, выпуск облигаций или дополнительная эмиссия акций.

29 января по итогам вторых торгов новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива» — 100-процентная дочерняя структура международного аэропорта Шереметьево. Продать активы удалось только со второй попытки, которая проходила по схеме публичного предложения в формате голландского аукциона, то есть с понижением стоимости (первые торги были назначены на 20 января, но были признаны несостоявшимися). Аэропорт был продан за 66,1 млрд руб., общий долг Домодедово в Шереметьево оценивали в 70 млрд руб.

В Минтрансе заявили РБК, что Домодедово — это сложный актив, требующий значительных инвестиций. В ведомстве были удовлетворены результатами торгов. Там отметили, что для транспортной отрасли имеет большое значение, что к управлению одним из крупнейших российских аэропортов приходит опытный собственник.