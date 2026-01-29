 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Продажа Домодедово⁠,
0

ПСБ и РТС-тендер назвали точную сумму продажи Домодедово

ПСБ и РТС-тендер: аэропорт Домодедово был продан более чем за 66 млрд руб.
Сюжет
Продажа Домодедово
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Победитель торгов по продаже аэропорта Домодедово ООО «Перспектива» должно будет заплатить за актив 66 132 908 002,5 руб. Об этом говорится в пресс-релизе ПСБ и РТС-тендера, поступившем в РБК.

«Договор с покупателем будет подписан в течение 5 рабочих дней, что позволит в кратчайшие сроки обеспечить поступление средств в госбюджет», — говорится в сообщении.

Начальная цена продажи была установлена в размере около 132,3 млрд руб. с шагом понижения около 13,2 млрд руб.

Новым владельцем Домодедово стало Шереметьево
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

На участие в аукционе было подано 5 заявок, но к торгам допустили двух участников — помимо ООО «Перспектива» (дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево»), в них участвовало АО «Московский международный аэропорт» (дочка «Международного аэропорта «Внуково»).

Покупатель сможет оформить право собственности в течение 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

Продать активы удалось только со второй попытки — первые торги, назначенные на 20 января, были признаны несостоявшимися.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Компании
Александра Озерова
ПСБ аэропорт Домодедово продажа Аукцион
ПАО "БАНК ПСБ"
Материалы по теме
Новым владельцем Домодедово стало Шереметьево
Бизнес
Минтранс заявил о необходимости значительных инвестиций в Домодедово
Бизнес
Что известно о новом аукционе по продаже Домодедово. Эфир Радио РБК
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 17:41
Россияне в 2025 году купили рекордный объем золотых монет и слитков Инвестиции, 19:20
Шереметьево рассказал, какие средства использовал для покупки Домодедово Бизнес, 19:16
«Авангард» с минимальным счетом обыграл финалиста Кубка Гагарина Спорт, 19:06
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Портфельная карьера: временный тренд или новая норма на рынке труда Социальная экономика, 18:58
В парламенте Казахстана увидели в поправках движение к новой Конституции Политика, 18:51
В Госдуме отметили сложности законодательного решения «эффекта Долиной» Недвижимость, 18:49
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Госдуме забраковали идею ограничить цены на такси Авто, 18:47
Минобороны показало кадры уничтожения макета F-16 на Украине Политика, 18:33
Т-Банк запустил новый поток образовательной программы «Мини-CEO» Радио, 18:32
Лавров заявил о примере Макрона для Зеленского в «сливе» информации Политика, 18:31
NYT узнала, что беспорядки в Миннесоте настроили гренландцев против США Политика, 18:31
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 18:30
Любимова заявила о рекорде походов в кино в новогодние праздники Общество, 18:27