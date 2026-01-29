ПСБ и РТС-тендер назвали точную сумму продажи Домодедово

ПСБ и РТС-тендер: аэропорт Домодедово был продан более чем за 66 млрд руб.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Победитель торгов по продаже аэропорта Домодедово ООО «Перспектива» должно будет заплатить за актив 66 132 908 002,5 руб. Об этом говорится в пресс-релизе ПСБ и РТС-тендера, поступившем в РБК.

«Договор с покупателем будет подписан в течение 5 рабочих дней, что позволит в кратчайшие сроки обеспечить поступление средств в госбюджет», — говорится в сообщении.

Начальная цена продажи была установлена в размере около 132,3 млрд руб. с шагом понижения около 13,2 млрд руб.

На участие в аукционе было подано 5 заявок, но к торгам допустили двух участников — помимо ООО «Перспектива» (дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево»), в них участвовало АО «Московский международный аэропорт» (дочка «Международного аэропорта «Внуково»).

Покупатель сможет оформить право собственности в течение 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

Продать активы удалось только со второй попытки — первые торги, назначенные на 20 января, были признаны несостоявшимися.