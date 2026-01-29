 Перейти к основному контенту
Минтранс заявил о необходимости значительных инвестиций в Домодедово

Минтранс: Домодедово — сложный и требующий значительных инвестиций актив
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Московский аэропорт Домодедово, проданный Шереметьево по итогам вторых торгов — это сложный актив, требующий значительных инвестиций. Об этом РБК заявили в пресс-службе Минтранса России после аукциона.

В ведомстве сообщили, что удовлетворены результатами торгов. Для транспортной отрасли имеет большое значение, что к управлению одним из крупнейших российских аэропортов приходит опытный собственник, отметили там.

«Домодедово на сегодняшний день — это очень сложный участок работы, актив, который имеет большую задолженность, требует значительных финансовых инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития», — подчеркнули в Минтрансе.

Новым владельцем Домодедово стало Шереметьево
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС


Министерство рассчитывает, что в обозримой перспективе накопившиеся трудности с инфраструктурой аэропорта удастся разрешить, «что в конечном итоге позитивно скажется на развитии авиатранспортной системы всей страны, уровне безопасности полетов отечественной гражданской авиации».

Минтранс и Росавиация готовы поддержать инициативы нового владельца в интересах пассажиров, перевозчиков и грузополучателей, заключили в ведомстве.

Аэропорт Домодедово был продан 29 января со второй попытки (первая состоялась 20 января). Новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива», стопроцентная дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево», сообщили РБК два источника, знакомые итогами аукциона. По словам одного из них, сумма сделки составила около 66 млрд руб.

Новому собственнику теперь предстоит решать вопрос с долгом авиаузла — он больше суммы, за которую был куплен актив, и превышает 70 млрд руб. «По имеющимся у нас данным, аэропорт «Домодедово» имеет задолженность по кредитам более 75 млрд руб. Текущая финансовая деятельность не позволяет обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства», — указывало Шереметьево.

Из общего долга 34 млрд были в рублях и $450 млн, рассказывал в интервью РБК Андрей Иванов, возглавивший аэропорт после его перехода в собственность государства. В 2025 году платежи по процентам должны были составить 8 млрд руб.: «Долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности». Выручка Домодедово на фоне снижения пассажиропотока последовательно падала. В 2023 году она составила 34 млрд руб. В 2024 году упала на 3 млрд, до 31 млрд руб. В 2025-м Иванов прогнозировал показатель не более чем в 30 млрд руб.

Материал дополняется

