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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Андрей Иванов заявил о работе по предотвращению банкротства «Домодедово»

Андрей Иванов заявил о работе по предотвращению банкротства «Домодедово»
Сюжет
Эксклюзивы РБК
При долге около Р70 млрд убыток «Домодедово» достигнет Р10 млрд, говорит Андрей Иванов. Если говорить исключительно об экономике, то аэропорт близок к банкротству, признает он, подчёркивая, что реального банкротства не допустит
Андрей Иванов
Андрей Иванов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Общий долг «Домодедово» составляет около 70 млрд рублей. из которых 34 млрд в рублях и 450 млн долларов, рассказал в интервью РБК Андрей Иванов, возглавивший аэропорт после его перехода в собственность государства. В 2025 году платежи по процентам составят 8 млрд рублей.

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Андрей Иванов — РБК: «В «Домодедово» законы России не действовали»
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Андрей Иванов

Отвечая на вопрос РБК — банкрот ли «Домодедово», он отмечает, что «если говорить исключительно об экономике аэропорта, то сейчас это так».

«Но риска банкротства мы не допустим. Очень надеемся на своевременное привлечение стратегического инвестора или инвесторов», — подчеркнул Иванов, добавив, что речь идёт о 2025 годе, но вопрос выбора стратега относится к компетенции Российской Федерации, как акционера.

По его словам, «Домодедово» проводит встречи с кредиторами по вопросам реструктуризации долга и «находит понимание».

«Долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности. Несмотря на падение пассажиропотока был открыт еще один пассажирский терминал Т2, что потребовало дополнительных средств и инвестиций и ухудшило показатели предприятий-арендаторов в основном терминальном комплексе. Была раздута непрофильная штатная численность. Продолжали брать кредиты», — объясняет Иванов происхождение долга.

В 2023 году пассажиропоток аэропорта составлял почти 20 млн человек, в 2024 он упал до 15,5 млн. «В этом году мы ожидаем снижения ещё на 2 млн человек до 13 млн», — говорит топ-менеджер, обращая внимание на то, что в Московском авиационном узле пассажиропоток растёт. В 2023 году он составил 71 млн человек, в 2024 — 74 млн человек, и в 2025 году эта тенденция сохраняется.

«Сейчас пассажиропоток аэропорта как минимум вдвое ниже наших возможностей. 10 лет назад здесь был пассажирооборот, а теперь в основном остался документооборот», — заключает Иванов.

Выручка Домодедово на фоне снижения пассажиропотока, по его словам, последовательно падала. В 2023 году она составила 34 млрд рублей. В 2024 году упала на 3 млрд до 31 млрд рублей. Прогноз на этот год — не более 30 млрд рублей.

Но при выручке около 30 млрд руб., по словам Иванова, примерно столько же приходилось на внутригрупповые расчеты: «При формировании отчётности к предусмотренному законом периоду на счета группы нагонялись средства из разных источников, включая внешние. И после фиксации отчётности уходили со счетов».

Убыток тоже имеет неприятную динамику, перечисляет Иванов. В 2023 году он составил почти 7 млрд рублей. В 2024-м, по пока неподтвержденным аудитором данным, показатель вырос до 7,2 млрд рублей. «По динамике, которую мы видим, убыток в текущем году может составить 10 млрд рублей», — констатировал он.

Кроме того, еще около 650 млн рублей составляет текущая кредиторская задолженность предприятий группы. И сопоставимая сумма — долги по зарплате на момент, когда Российская Федерация стала собственником.

На этом фоне 1 июля аэропорт получил иск о признании управляющей компании банкротом из-за долга по налогам на сумму около полумиллиарда рублей от ФНС по Калининградской области, напомнил Иванов, заметив, что узнал об этом не от финансистов аэропорта, а из телеграм-каналов.

«Суд рассмотрел этот иск и отказал в удовлетворении. Российская Федерация позволила направить задолженность по налогам на выплату зарплат, за что огромное спасибо. Это единственный прецедент за всю современную историю страны. Такого не было никогда», — обратил внимание управляющий «Домодедово».

Помимо финансов, по его словам, приведения в рабочее состояние требует и аэродромная инфраструктура. В частности, необходимо достроить вторую взлетно-посадочную полосу и оборудовать аэродром очистными сооружениями. По предварительным оценкам, это может потребовать дополнительных расходов федерального бюджета до 16 млрд рублей, заключил Иванов.

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Дмитрий Каменщик
бизнесмен
26 апреля 1968 года
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