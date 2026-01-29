Новым владельцем Домодедово стало Шереметьево

Владельцем группы Домодедово стала структура Шереметьево. В ходе торгов цена опустилась с ₽132,2 млрд вдвое. Новому собственнику теперь предстоит решать вопрос с долгом авиаузла — он «дороже» актива и превышает ₽70 млрд

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По итогам торгов в четверг, 29 января, новым владельцем активов группы Домодедово стало ООО «Перспектива», стопроцентная дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево», сообщили РБК два источника, знакомые с их итогами. Официально о результатах приватизации планируется объявить в пятницу, 30 января, утверждает один из собеседников.

Структура Шереметьево была одним из двух допущенных к торгам потенциальных покупателей. Кроме нее, в них участвовало АО «Московский международный аэропорт», стопроцентная дочка «Международного аэропорта «Внуково». Сам владелец Внуково — бизнесмен Виталий Ванцев, еще до официального объявления о параметрах и условиях продажи, летом 2025 года заявил о своей готовности приобрети этот актив: «У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово».

Продать активы удалось только со второй попытки — первые торги были назначены на 20 января, но были признаны несостоявшимися: единственный претендент — индивидуальный предприниматель Евгений Богатый — не был к ним допущен. Покупателям был предложен лот из 25 компаний холдинга со стартовой ценой в 132,265 млрд руб. Но вторая и уже успешная попытка продажи проходила по схеме публичного предложения в формате голландского аукциона, то есть с понижением стоимости (шаг понижения составлял 10% от начальной цены или 13,2 млрд руб.) до цены отсечения (минимальная цена предложения) — 66,132 млрд руб.

Итоговая стоимость и составила, по информации собеседников, — 66, 132 млрд руб. «В ходе торгов структура Внуково не пошла на повышение (после достижения цены отсечения)», — уточнил один из источников РБК. Вопрос цены был ключевым для участников, рассказывают собеседники. Шереметьево еще в рамках объявления о своей готовности по участию в новом раунде торгов указывало, что условие его участия — именно голландский формат, позволявший рассчитывать на снижение стоимости. Согласно оценке, которую в декабре 2025 года проводил продавец актива — ПСБ — Домодедово стоило 115 млрд руб. Еще одна оценка — «минус 10 млрд руб.» — была у Сбербанка и Б1. Аэропорт Домодедово стоит не заявленные 130 млрд руб., а 40 млрд руб., заявлял в телеграм-канале бизнесмен Олег Дерипаска. «Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд? Кто этот умник, стесняюсь спросить? Это при кредитной ставке 18,5% и курсе 77 руб. за доллар. Как говорится — наш Клондайк слегка подморозило за два последних года…», — иронизировал миллиардер.

Согласно условиям торгов, договор купли-продажи имущества заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи. При уклонении или отказе победителя от заключения договора, результаты торгов аннулируются, задаток в размере 26,453 млрд руб. ему не возвращается. Фактическая передача имущества и оформление права собственности на него должны пройти не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты.

РБК направил запрос в ПСБ, Шереметьево, Домодедово, Минфин, Минтранс и Росавиацию.

Почему продавали Домодедово В январе 2025 года Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 25 юридическим лицам холдинга Домодедово. Ответчиками по нему также стали бенефициары группы Дмитрий Каменщик и Валерий Коган (официально не был совладельцем компаний холдинга, но Генпрокуратура называла его бенефициаром). Надзорный орган утверждал, что Каменщик и Коган владеют стратегическим активом, будучи иностранными резидентами: Турции, ОАЭ и Израиля. В июне суд полностью удовлетворил претензии надзора и изъял группу в доход государства. Позже апелляционная и кассационная инстанция поддержали это решение. В октябре Генпрокуратура заявила о пресечении вывода бывшим бенефициаром 18,5 млрд руб., не называя его имени. 23 января Дмитрий Каменщик направил в Верховный суд кассационную жалобу по делу о передаче аэропорта в собственность государства.

Как уже пытались продавать и объединяться с Домодедово

В прошлом еще бизнесмены-владельцы Домодедово несколько раз вели переговоры о возможной продаже актива. В частности, еще в 2011 году Каменщик обсуждал продажу актива с бизнесменом Александром Пономаренко (траст в интересах его семьи является совладельцем Шереметьево), сумма сделки тогда могла составить $3,8 млрд. В числе других возможных покупателей в разное время фигурировали группа «Ренова» Виктора Вексельберга, инвестиционная компания А1 (в начале 2000-х планировала стать инвестором строительства третьего терминала в Шереметьево), инвестором Игорем Юсуфовым, входившим в 2011 году в совет директоров «Газпрома». Ближе всех к покупке Домодедово, как ранее рассказывали источники РБК, был альянс «Роснефти» и оператора региональных аэропортов «Новапорт», подконтрольного холдингу AEON.

Рассматривались в последние годы и различные варианты объединения крупнейших столичных аэропортовых холдингов. Об этом, в частности, РБК рассказывал Виталий Ванцев: «За несколько последних десятилетий мы периодически предпринимали попытки по консолидации активов, но каждый раз мы не сходились либо в видении, как развивать бизнес дальше, либо в финансовой модели». При этом бизнесмен подчеркивал, что «сама идея консолидации [аэропортов], особенно актуальна во времена кардинального перестроения авиаотрасли».

Кому принадлежит Шереметьево и что с ним происходит Международный аэропорт Шереметьево — крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских перевозок, базовый для российского национального перевозчика «Аэрофлота». По итогам 10 месяцев 2025 года, Шереметьево обслужило 36,8 млн пассажиров или 59% от общего объема трафика в московском авиаузле (объединяет Шереметьево, Внуково и Домодедово; за 10 месяцев тремя аэропортами обслужено 62,4 млн пассажиров, включая 38,3 млн внутри страны и 24,1 млн — за рубеж. Доля «Внуково» составила 22%, «Домодедово» — 19%). По итогам всего 2025-го Домодедово обслужило 13,8 млн человек. ООО «Шереметьево холдинг» — контролирующий акционер АО «Международный аэропорт Шереметьево» — владеет 66,06% акций аэропорта (около 30% принадлежит Росимуществу). Бенефициары 65,2% ООО (через МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» — резидента специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области), в свою очередь: траст, который действует в интересах семей бизнесменов Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько. Еще 34,8% компании владеет миллиардер Аркадий Ротенберг.

Что дальше

Аэропорт Домодедово обладает идеальными характеристиками по двум ключевым показателям — взлетно-посадочным полосам и пропускной способности пассажиров, заявил в эфире Радио РБК Леонид Сергеев, гендиректор «Воздушных Ворот Северной Столицы» (управляет аэропортом Пулково). По его словам, у Домодедово есть возможность строить большое количество параллельных и независимых полос, что позволяет обслуживать практически любой пассажиропоток. «И это огромная разница между Шереметьево, потому что они в этом плане более как бы стеснены. Если что-то брать на будущее, когда-либо под развитие и так далее, наверное, это идеальная локация», — пояснил Сергеев.

Еще одним преимуществом Сергеев назвал универсальность аэропорта для разных видов трафика. «Аэропорт, как правило, специализируется на каком-то виде трафика: низкобюджетные, высокобюджетные, правительственные рейсы. Но в нашей стране работает смешанная модель. Поэтому, если у тебя есть безразмерная технология, а аэропорт является такой безразмерной технологией, то ты можешь туда воткнуть абсолютно разные форматы. И ты в одном аэропорту можешь сделать три или четыре типа аэропортов. Для этого он подходит», — объяснил он.

Новому владельцу предстоит и решать вопрос долговой нагрузки Домодедово которая сопоставима с его стоимостью по итогам торгов. «По имеющимся у нас данным, аэропорт «Домодедово» имеет задолженность по кредитам более 75 млрд руб. Текущая финансовая деятельность не позволяет обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства», — указывало Шереметьево. Из общего долга 34 млрд были в рублях и $450 млн, рассказывал в интервью РБК Андрей Иванов, возглавивший аэропорт после его перехода в собственность государства. В 2025 году платежи по процентам должны были составить 8 млрд руб.: «Долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности». Выручка Домодедово на фоне снижения пассажиропотока последовательно падала. В 2023 году она составила 34 млрд руб. В 2024 году упала на 3 млрд, до 31 млрд руб. Прогноз Иванова на 2025-ый — не более 30 млрд руб.

Как рассказал Радио РБК председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев (банк является кредитором Домодедово), по просьбе менеджмента аэропорта финансовая организация провела реструктуризацию его долга. «Мы уже, когда государство стало собственником этого актива, пошли навстречу [на] запросы менеджмента и государства и реструктурировали наш кредит на условиях, которые запрашивало государство и менеджмент», — сказал он.

Сысуев, говоря о деталях, уточнил, что речь идет об обеспечении кредита. Также, отвечая на вопрос, готов ли Альфа-банк прокредитовать сделку по продаже Домодедово, он ответил: «Посмотрим».

«Все будет зависеть от условий кредитования. Домодедово — это комплекс имущества, где есть существенные залоговые массы, включая аэропортовое оборудование, топливный комплекс, здания, сооружения и так далее. Это вопрос рассмотрения конкретной сделки», — сказал Сысуев. Он пояснил, что банк готов участвовать «за реальные, не расходящиеся со здравым смыслом деньги».

Подобным сделкам (по продаже), как правило, предшествуют проверочные процедуры, когда потенциальный собственник сначала проводит комплексную проверку (due diligence) актива, напомнил руководитель практики финансовых расследований FBK Александр Сотов. Однако, по его словам, возможен и противоположный сценарий: «когда будущего собственника «вызывают и говорят: вот завтра это будет твоим, потом разберешься». В таком случае анализ проводится уже после завершения юридических процедур по приобретению прав.

Юрист адвокатского бюро NSP Владислава Диденко считает, что будущий собственник столкнется не только с обеспечительными мерами и ограничениями экономической деятельности, но и со сбоями в бизнес-процессах из-за смены менеджмента. «В случае, когда резко, в течение месяца-двух, меняется полностью собственник и менеджмент, новый собственник видит какие-то, возможно, недостатки, и пытается их как-то по-другому урегулировать — все это, естественно, влияет в первую очередь на внутреннюю культуру, структуру и так далее. А во вторую, как уже итог, в том числе на пассажирский поток», — пояснила она.

Что касается долгов аэропорта, то новый владелец, вероятно, прибегнет к их реструктуризации, считает эксперт. «Долги — это история такая. Их набирали под что-то, неудачная история, но слово «реструктуризация» никто не отменял. Они просто их реструктуризируют, доплатят какую-нибудь премию за более долгий срок, и на более долгом горизонте все это выплатят. Это точно возвратная история. Другое дело, на какой период», — отметила она.