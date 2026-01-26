Каменщик обратился в Верховный суд из-за передачи Домодедово государству
Бывший владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик направил в Верховный суд кассационную жалобу по делу о передаче аэропорта в собственность государства. Информация была опубликована в картотеке на сайте суда.
Жалоба была подана 23 января. В ней Каменщик попросил пересмотреть решение.
В июне прошлого года по иску Генпрокуратуры арбитражный суд передал аэропорт Домодедово в собственность государства. Позднее в Единый госреестр юрлиц внесли изменения, согласно которым Росимущество стало владельцем холдинговой компании аэропорта Домодедово.
Группа Домодедово будет повторно выставлена на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона 29 января с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения — 10%. 20 января ПСБ не смог с первого раза продать Домодедово, выставленную единым лотом за 132,266 млрд руб.
Тогда же представители Шереметьево заявили РБК, что готовы принять участие в конкурсе по продаже этих активов, если аукцион пойдет на понижение цены.
Материал дополняется
