0

Каменщик обратился в Верховный суд из-за передачи Домодедово государству

Дмитрий Каменщик
Дмитрий Каменщик (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывший владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик направил в Верховный суд кассационную жалобу по делу о передаче аэропорта в собственность государства. Информация была опубликована в картотеке на сайте суда. 

Жалоба была подана 23 января. В ней Каменщик попросил пересмотреть решение. 

В июне прошлого года по иску Генпрокуратуры арбитражный суд передал аэропорт Домодедово в собственность государства. Позднее в Единый госреестр юрлиц внесли изменения, согласно которым Росимущество стало владельцем холдинговой компании аэропорта Домодедово.

Группа Домодедово будет повторно выставлена на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона 29 января с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения — 10%. 20 января ПСБ не смог с первого раза продать Домодедово, выставленную единым лотом за 132,266 млрд руб. 

Тогда же представители Шереметьево заявили РБК, что готовы принять участие в конкурсе по продаже этих активов, если аукцион пойдет на понижение цены. 

Материал дополняется

Валерия Доброва
аэропорт Домодедово Дмитрий Каменщик суды Верховный суд жалобы
Дмитрий Каменщик фото
Дмитрий Каменщик
бизнесмен
26 апреля 1968 года
