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Война санкций ,  
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Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

Минюст Украины подал иск в антикоррупционный суд о конфискации российских Ан-148
Сюжет
Война санкций
Пассажирские самолеты принадлежат «Ильюшин Финанс Ко». Власти Украины заявляли о конфискации российских и белорусских активов почти на $2 млрд. Москва считает ограничения незаконными
Самолет Ан-148-100Е
Самолет Ан-148-100Е (Фото: Игорь Онучин / РИА Новости)

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) страны о конфискации самолетов лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (владелец Meta признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена).

Речь идет о двух среднемагистральных пассажирских самолетах Ан-148-100Е, их хотят взыскать в доход государства.

В ноябре украинский Минюст потребовал взыскать активы Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина («Ил», головная компания дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации, производит военно-транспортные самолеты Ил-76). Как передавала «Европейская правда», Служба безопасности Украины «обнаружила авиаоборудование, изготовленное по заказу подсанкционных лиц». Антикоррупционный суд частично удовлетворил иск министерства.

Зеленский объявил об использовании активов России на новый оборонный фонд
Политика
Владимир Зеленский

Летом по требованию Минюста ВАКС решил конфисковать авиаоборудование «Ила» на $4,5 млн.

Власти Украины вскоре после начала военных действий одобрили принудительную конфискацию российской собственности; впоследствии в законодательство вносили правки. С мая 2022 года в стране также действует закон о конфискации имущества и активов лиц, поддерживающих российскую военную операцию.

В августе 2023-го министр кабинета министров Украины Олег Немчинов оценил сумму конфискованных или арестованных российских и белорусских активов в 70 млрд грн ($1,9 млрд). По словам министра, часть передают украинской армии и силовым структурам, остальные — Фонду госимущества.

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Москва считает блокировку активов на Украине и в странах Запада незаконной, власти обещали симметричный ответ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял, что, если замороженные активы попытаются использовать для помощи Киеву, Россия будет реализовывать свое право на судебное, международное, национальное и иное оспаривание.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Минюст Украины Ан-148 Ильюшин Финанс Ко российские активы конфискация имущества

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