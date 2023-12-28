Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

Минюст Украины подал иск в антикоррупционный суд о конфискации российских Ан-148

Пассажирские самолеты принадлежат «Ильюшин Финанс Ко». Власти Украины заявляли о конфискации российских и белорусских активов почти на $2 млрд. Москва считает ограничения незаконными

Самолет Ан-148-100Е (Фото: Игорь Онучин / РИА Новости)

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) страны о конфискации самолетов лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (владелец Meta признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена).

Речь идет о двух среднемагистральных пассажирских самолетах Ан-148-100Е, их хотят взыскать в доход государства.

В ноябре украинский Минюст потребовал взыскать активы Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина («Ил», головная компания дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации, производит военно-транспортные самолеты Ил-76). Как передавала «Европейская правда», Служба безопасности Украины «обнаружила авиаоборудование, изготовленное по заказу подсанкционных лиц». Антикоррупционный суд частично удовлетворил иск министерства.

Летом по требованию Минюста ВАКС решил конфисковать авиаоборудование «Ила» на $4,5 млн.

Власти Украины вскоре после начала военных действий одобрили принудительную конфискацию российской собственности; впоследствии в законодательство вносили правки. С мая 2022 года в стране также действует закон о конфискации имущества и активов лиц, поддерживающих российскую военную операцию.

В августе 2023-го министр кабинета министров Украины Олег Немчинов оценил сумму конфискованных или арестованных российских и белорусских активов в 70 млрд грн ($1,9 млрд). По словам министра, часть передают украинской армии и силовым структурам, остальные — Фонду госимущества.

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Москва считает блокировку активов на Украине и в странах Запада незаконной, власти обещали симметричный ответ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял, что, если замороженные активы попытаются использовать для помощи Киеву, Россия будет реализовывать свое право на судебное, международное, национальное и иное оспаривание.