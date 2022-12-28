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СБУ сообщила о блокировке активов компании из структуры «Газпрома»

СБУ сообщила о блокировке на Украине активов компании из структуры «Газпрома»
По данным СБУ, компания сбывала на Украине российские горюче-смазочные материалы под брендом украинского производителя. Ведомство инициировало арест активов предприятия на сумму $950 тыс.
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Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram Фото:SBUkr / Telegram

На Украине заблокировали активы подконтрольной России энергетической компании, которая незаконно ввозила в страну горюче-смазочные материалы, сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

По данным службы, компания сбывала на Украине оптовые партии российских моторных масел и других средств техобслуживания автомобилей; продукцию реализовывали под брендами украинского производителя. Ведомство не уточняет название предприятия, но утверждает, что оно входит в структуру «Газпрома». РБК направил запрос представителю «Газпрома».

СБУ сообщила об аресте корпоративных прав, недвижимости и автопарка компании на сумму более 35 млн грн (около $950 тыс.). Ведомство завело дело по статьям «коллаборационная деятельность», и «финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя Украины».

В июле ведомство заявило, что суд арестовал находящиеся в стране активы российских госкомпаний, в том числе «Газпрома», на сумму свыше $71 млн.

В том же месяце украинская Генпрокуратура сообщила об аресте активов трех связанных между собой российских предприятий на сумму около $200 млн. По данным Национальной полиции страны, их деятельность была связана с предоставлением в аренду недвижимого имущества, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна.

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Весной в стране приняли закон, который предусматривает принудительную национализацию российской собственности на Украине без выплаты каких-либо компенсаций. Помимо граждан России он также коснется лиц и компаний, «тесно связанных с Россией». В Кремле арест российских активов назвали воровством. Президент Владимир Путин заявил, что такие действия ни к чему хорошему не приводят и приносят проблемы тому, кто этим занимается.

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