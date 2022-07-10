Власти Украины сообщили об аресте связанных с Россией активов на $200 млн

Генпрокуратура Украины сообщила, что в Кировоградской области арестованы активы трех российских предприятий, которые занимались арендой недвижимого имущества, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Кировоградской области Украины суд арестовал активы трех связанных между собой российских предприятий на сумму более 5,9 млрд гривен (около $200 млн), сообщает украинская Генпрокуратура в Telegram.

О каких именно компаниях идет речь, ведомство не уточнило. По данным Национальной полиции Украины, их деятельность связана с предоставлением в аренду недвижимого имущества, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна.

Прокуроры заявили, что учредители и собственники предприятий — четыре гражданина России, которые занимались «незаконными операциями по легализации доходов, полученных преступным путем».

На Украине завели уголовное дело по ч.2 ст.209 УК (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Кроме того, сообщила Нацполиция, в стране арестованы активы российских и белорусских предприятий, рыночная стоимость которых составляет около 80 млн грн ($2,7 млн). Речь идет о 111 железнодорожных вагонах.

8 июля Служба безопасности Украины сообщила об аресте находящихся внутри страны активов «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома» стоимостью 2,1 млрд грн (свыше $71 млн). Источник РБК в «Росатоме» сообщил, что несколько месяцев назад были арестованы счета «дочки» в Киеве, и в стране нет другого имущества компании. «Роснефть» в конце мая говорила, что никаких активов, принадлежащих ей, на территории Украины «на настоящий момент нет».

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27 июня Офис генпрокурора Украины заявил, что в стране арестовали активы российских холдингов на сумму более 4,5 млрд гривен ($154 млн).

В мае власти страны приняли закон, который предусматривает принудительную национализацию российской собственности на Украине без выплаты каких-либо компенсаций. Помимо граждан России он также коснется лиц и компаний, «тесно связанных с Россией».

В Кремле арест российских активов назвали воровством. Президент Владимир Путин в марте назвал арест зарубежных активов и счетов российских компаний и физлиц уроком для бизнеса, так как «нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну». Позже он заявил, что «воровство чужих активов» ни к чему хорошему не приводит и приносит только проблемы тому, кто этим занимается.