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Власти Украины сообщили об аресте связанных с Россией активов на $200 млн

Генпрокуратура Украины сообщила, что в Кировоградской области арестованы активы трех российских предприятий, которые занимались арендой недвижимого имущества, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Кировоградской области Украины суд арестовал активы трех связанных между собой российских предприятий на сумму более 5,9 млрд гривен (около $200 млн), сообщает украинская Генпрокуратура в Telegram.

О каких именно компаниях идет речь, ведомство не уточнило. По данным Национальной полиции Украины, их деятельность связана с предоставлением в аренду недвижимого имущества, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна.

Прокуроры заявили, что учредители и собственники предприятий — четыре гражданина России, которые занимались «незаконными операциями по легализации доходов, полученных преступным путем».

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Фото:РИА Новости

На Украине завели уголовное дело по ч.2 ст.209 УК (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Кроме того, сообщила Нацполиция, в стране арестованы активы российских и белорусских предприятий, рыночная стоимость которых составляет около 80 млн грн ($2,7 млн). Речь идет о 111 железнодорожных вагонах.

8 июля Служба безопасности Украины сообщила об аресте находящихся внутри страны активов «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома» стоимостью 2,1 млрд грн (свыше $71 млн). Источник РБК в «Росатоме» сообщил, что несколько месяцев назад были арестованы счета «дочки» в Киеве, и в стране нет другого имущества компании. «Роснефть» в конце мая говорила, что никаких активов, принадлежащих ей, на территории Украины «на настоящий момент нет».

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27 июня Офис генпрокурора Украины заявил, что в стране арестовали активы российских холдингов на сумму более 4,5 млрд гривен ($154 млн).

В мае власти страны приняли закон, который предусматривает принудительную национализацию российской собственности на Украине без выплаты каких-либо компенсаций. Помимо граждан России он также коснется лиц и компаний, «тесно связанных с Россией».

В Кремле арест российских активов назвали воровством. Президент Владимир Путин в марте назвал арест зарубежных активов и счетов российских компаний и физлиц уроком для бизнеса, так как «нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну». Позже он заявил, что «воровство чужих активов» ни к чему хорошему не приводит и приносит только проблемы тому, кто этим занимается.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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