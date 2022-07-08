СБУ заявила об аресте активов «Роснефти» и «Газпрома» на Украине

По данным СБУ, речь идет об активах российских госкомпаний на Украине на сумму свыше $71 млн. В «Роснефти» опровергали информацию о наличии активов в стране

Фото: РИА Новости

Украинский суд арестовал находящиеся внутри страны активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома» стоимостью 2,1 млрд гривен (свыше $71 млн), сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

«Наложен арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации — «Роснефть», Росатом и ПАО «Газпром», — говорится в сообщении.

Примерную общую стоимость этих активов украинские власти оценили в более 2,1 млрд гривен. Арест также наложен на 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности госкомпаний.

Как утверждают в СБУ, благодаря аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических владельцев «переписать их на подставных лиц», чтобы сохранить контроль над ними. В ведомстве добавили, что продолжают изучать обстоятельства работы арестованных предприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

Источник РБК в «Росатоме» сообщил, что несколько месяцев назад были арестованы счета «дочки» в Киеве, другого имущества компании на Украине нет. РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «НК «Роснефть» и представителю «Газпрома».

В конце мая СБУ сообщала, что инициировала арест активов «Роснефти» на сумму 20 млн грн. В российской госкомпании тогда подчеркнули, что никаких активов, принадлежащих ей на территории Украины «на настоящий момент нет».

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В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому российскую собственность в стране будут принудительно изымать «без какой-либо компенсации». В мае этот закон одобрила Верховная рада.

Помимо этого, она разрешила национализировать имущество граждан России, тесно связанных с ней лиц, компаний, которые работают на Украине и бенефициаром которых является Россия, или у которых Россия прямо или косвенно владеет долей в капитале, а также физлиц и компаний независимо от гражданства, если они отрицают российскую военную операцию или поддерживают ее.

В Кремле арест российских активов назвали воровством. «Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств, на фактически воровство чужих активов. Относимся к этому отрицательно. Будем с этим бороться, будем наши активы отстаивать», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.