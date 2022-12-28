«Сбер» начал устанавливать приложение для iPhone в отделениях банка

Клиентам «Сбера» помогут загрузить приложение банка в 5 тыс. отделений банка. Оно пропало из AppStore в апреле после введения санкций против организаций, Сбербанк затем советовал альтернативное приложение, но и его удалили

Фото: Андрей Любимов / РБК

В отделениях Сбербанка по всей России начали устанавливать приложение банка для устройств с iOS, такую услугу оказывают уже в 5 тыс. офисов кредитной организации, сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя правления компании Кирилл Царев.

«Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», — добавил он, отметив, что эту услугу продолжают внедрять.

В апреле американские власти ввели самые жесткие блокирующие санкции против Сбербанка, он попал в список SDN (Specially Designated Nationals). Активы находящихся в нем компании заморожены в американской юрисдикции, а бизнес с фигурантами списка запрещен под угрозой вторичных санкций.

Apple затем удалила мобильное приложение Сбербанка из магазина приложений AppStore, приложение также пропало из магазина приложение Google Play от корпорации Google. Скачанные заранее приложения продолжили работу, однако обновления перестали быть доступны. Пользователи Android могут скачивать его не из магазина, а напрямую по ссылке с официального сайта Сбербанка, но купившие новый iPhone или не скачивавшие приложение прежде смогли пользоваться услугами мобильного банкинга от «Сбера» только через браузер. С аналогичными проблемами столкнулись и другие российские банки — ПСБ, Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк и др.

В августе в AppStore появилось приложение СБОЛ (эта аббревиатура прежде использовалась в качестве сокращенного названия «Сбербанк Онлайн»), позволяющее проводить операции клиентам банка. В Сбербанке не подтвердили, что имеют отношение к разработчикам приложения, но заверили в его безопасности и порекомендовали его использовать. В конце августа и это приложение пропало из AppStore, снова стало доступным в октябре и к концу ноября во второй раз было удалено. На конец декабря СБОЛ по-прежнему отсутствует в магазине приложений Apple, убедился корреспондент РБК.

