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Приложение для клиентов Сбербанка вновь стало доступно в App Store

Приложение СБОЛ для клиентов Сбербанка вновь стало доступно в App Store по ссылке
Приложение доступно для загрузки в App Store по ссылке. СБОЛ было разработано взамен «Сбербанк Онлайн», после того как приложение пропало из магазина из-за санкций против банка. Затем из App Store удалили и его
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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Мобильное приложение СБОЛ для клиентов Сбербанка — пользователей iOS снова можно установить по ссылке, пока оно доступно для загрузки в магазине приложений App Store, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Сбер» рекомендует установить приложение СБОЛ клиентам — владельцам устройств на платформе iOS, чтобы иметь доступ к сервисам Сбербанка», — сказали там.

В банке заверили, что приложение полностью безопасно, а данные клиентов защищены.

Тем, у кого уже установлено приложение «Сбербанк Онлайн» или более ранняя версия СБОЛ, посоветовали установить текущую версию приложения — с доработками и новыми возможностями для клиентов.

Весной приложение Сбербанка было удалено из App Store и Google Play, после того как банк попал под блокирующие санкции США. В середине августа стало известно, что в App Store появилось приложение с функционалом Сбербанка под названием СБОЛ (эта аббревиатура раньше использовалась в качестве сокращенного названия «Сбербанк Онлайн»). Разработчиком выступило ООО «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions).

В конце того же месяца СБОЛ из App Store пропало. Оттуда исчезло и приложение «Баланс», разработанное взамен «ВТБ Онлайн» для пользователей iOS (банк находится в американском списке SDN, как и «Сбер»).

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