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В App Store появилась замена удаленного из-за санкций приложения «Сбера»

В App Store, магазине приложений для iPhone, появилось приложение с функционалом Сбербанка. Его разработчиком стала другая компания
Сбербанк SBER ₽126,25 +1% Купить
Сбербанк SBERP ₽120,83 +1,43% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В App Store, магазине приложений для устройств на операционной системе iOS, появилось приложение, позволяющее проводить операции в Сбербанке, убедился корреспондент РБК.

Оно называется СБОЛ — эта аббревиатура раньше использовалась в качестве сокращенного названия «Сбербанк Онлайн». Войти в приложение можно по номеру карты. В случае если введен номер карты другого банка (не «Сбера»), пользователь будет перенаправлен в онлайн-банк другой кредитной организации. В то же время клиентам Сбербанка доступен полный функционал, который фактически копирует «Сбербанк Онлайн».

В описании приложения указано, что его разработчиком выступает ООО «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions). Согласно данным СПАРК, компания была создана 18 февраля и занимается консультативной деятельностью, работой в области компьютерных технологий, созданием прочих программных продуктов, разработкой компьютерного ПО и т.п.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Сбербанк рекомендует использовать приложение компании «Открытые ИТ-решения» клиентам — владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение «Сбербанк Онлайн». Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore», — сказал представитель Сбербанка и уточнил, что тем клиентам, у кого уже ранее был установлен «Сбербанк Онлайн», удалять его не нужно, приложение работает в штатном режиме.

Как клиенты российских банков остались без приложений на iPhone

Мобильное приложение Сбербанка было удалено из магазинов приложений App Store и Google Play в апреле, после попадания Сбербанка в американский список SDN (Specially Designated Nationals), который подразумевает введение самых жестких блокирующих санкций. Они предусматривают заморозку активов, а также запрет (с риском вторичных санкций) вести бизнес с фигурантами списка.

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В топ-10 App Store попало имитирующее сервис Сбербанка приложение
Технологии и медиа
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Сбербанк изначально заявлял, что все ранее скачанные приложения продолжат работу. Сейчас они по-прежнему работают, однако скачать из магазина новое, не установленное ранее приложение нельзя. Пользователи Android могут скачивать его не из магазина, а напрямую по ссылке с официального сайта Сбербанка. Для клиентов с iPhone, если те только купили смартфон или если раньше у них не было приложения, единственным способом получения онлайн-услуг в «Сбере» остался интернет-банк.

«Сбер» не единственный банк, который столкнулся с удалением приложения из магазинов. Их также лишились ПСБ, Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк и др. У некоторых приложения продолжают работать, многие сделали доступной установку на Android (со своего сайта, а не из магазина).

Банк ВТБ после удаления приложений из магазинов прекратил поддержку на iPhone (на Andorid его можно установить с сайта банка). В апреле в App Store появилась копия приложения «ВТБ Онлайн» — «Баланс Онлайн», но через несколько дней было удалено. Вторая копия, «Прайм баланс Юником», была загружена в мае и до сих пор продолжает работать. В описании приложения в магазине сказано, что его разработал Unicom LLC, которому также принадлежит приложение для финансового маркетплейса «Юником24».

В App Store уже появлялось приложение «Сбербанк Онлайн сайт», имитирующее сервис «Сбера». Однако тогда в банке заявили, что оно не официальное, а мошенническое. Впрочем, разработчик приложения подчеркивал, что он не мошенник, а «Сбербанк Онлайн сайт» лишь открывает сайт кредитной организации — остальные действия проходят уже на его стороне.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
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