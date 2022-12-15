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«Сбер» отключил переводы в другие банки через банкомат

Сбербанк отключил переводы в другие банки через банкомат из-за непопулярности услуги
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк с ноября отключил переводы средств в другие банки через банкоматы, поскольку эта услуга не пользовалась большим спросом, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе банка.

«Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов — ее остановка в устройствах самообслуживания затронула 0,11% переводов по номеру карты», — пояснили в «Сбере».

Переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении «Сбербанк онлайн», добавили в пресс-службе.

С 1 июля Сбербанк ввел комиссию за переводы на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения. Речь идет о ситуациях, когда пользователь в приложении другой кредитной организации выбирает опцию пополнения счета с карты другого банка и вводит данные карты Сбербанка.

Размер комиссии составляет 1,25% (минимум 30 руб., максимум 150 руб.). Для счетов в иностранной валюте сумму операции будут пересчитывать по курсу банка в валюту счета. Минимальная сумма комиссии будет составлять $1 или €1, максимальная — $3 или €3.

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«Сбербанк» Денежные переводы банкоматы
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