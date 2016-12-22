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«Система» перечислила «Башнефти» 20 млрд руб. по мировому соглашению
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«Система» перечислила «Башнефти» 20 млрд руб. по мировому соглашению
Бизнес, 28 дек, 18:22
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«Система» перечислила «Башнефти» 20 млрд руб. по мировому соглашению
«Система» перечислила «Башнефти» первый транш в размере 20 млрд руб. в рамках мирового соглашения. Ей предстоит выплатить «дочке» «Роснефти» оставшиеся 80 млрд руб. до 30 марта 2018 года
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

АФК «Система» перечислила «Башнефти» первый транш в размере 20 млрд руб. в рамках мирового соглашения, которое компания заключила с «Роснефтью» (контролирует башкирскую компанию) 22 декабря. Об этом сообщил РБК представитель «Системы». «У нас нет никаких оснований полагать, что мировое соглашение не будет выполнено со стороны всех его участников, с учетом всех параметров, включая объемы, сроки и т.д.», — сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Во вторник, 26 декабря, управление Федеральной службы судебных приставов по Москве отменило ​ограничения на получение дивидендов по принадлежащим АФК 31,76% акций МТС, 100% «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК), а МТС выплатила «Системе» 16,5 млрд руб. дивидендов за 2016 год и первое полугодие 2017 года.

По мировому соглашению «Система» обязалась возместить «Башнефти» 100 млрд руб. убытков из-за ее реорганизации, которая прошла в 2014 году, тремя траншами. Оставшиеся 80 млрд руб. компания должна перечислить двумя равными частями по 40 млрд руб. до 28 февраля и 30 марта 2018 года соответственно. Привлечь средства на выплату ей помогут Российский фонд прямых инвестиций и Сбербанк.

Мировое соглашение, которое во вторник, 26 декабря, утвердил Арбитражный суд Башкирии, предполагает, что стороны откажутся от текущих исков и каких-либо будущих претензий. «Согласно мировому соглашению, у «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии больше не может быть претензий к АФК «Система», связанных с владением и управлением «Башнефтью» и аффилированными с ней структурами», — говорил РБК представитель АФК Сергей Копытов («Система» контролировала «Башнефть» c 2009 года до декабря 2014 года). Это подтверждал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный​ говорил «Ведомостям», что хотя «Роснефть», «Башнефть» и министерство земельных и имущественных отношений Башкирии (владеет 25% «Башнефти») после выполнения условий мирового соглашения не смогут предъявлять претензии «Системе», миноритарные акционеры «Башнефти», которые владели ее акциями в 2013–2014 годах и продали их, зафиксировав убытки, не ограничены в своих действиях и могут подать аналогичные иски к АФК. Однако адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников сказал РБК, что в отношении иных требований к «Системе» уже истекли сроки исковой давности. К тому же миноритарии «Башнефти» не обладают правом обращаться с исками в ее интересах, так как сама компания в рамках мирового соглашения подтвердила отказ от любых новых претензий к АФК «Система», добавил он. «Вопрос с иском закрыт», — резюмировал Мельников.

«Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» в мае 2017 года подали иск к «Системе», требуя вернуть 170 млрд руб. убытков, которые, по их мнению, понесла башкирская компания в результате реорганизации в 2014 году. В августе Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил этот иск, обязав «Систему» выплатить 136,3 млрд руб., а 18 декабря это решение оставил без изменений и апелляционный суд. Основному владельцу «Системы» Владимиру Евтушенкову и главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину удалось заключить мировое соглашение на следующий день после того, как президент Владимир Путин на встрече с крупнейшими бизнесменами упомянул, что им нужно сесть и договориться. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это было сказано «в достаточно свободной и шутливой манере».
 

Авторы: Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова.
Теги: «Роснефть» , «Система»
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