Приставы сняли арест с дивидендов МТС, «Медси» и БЭСК

В соответствии с постановлением управления Федеральной службы судебных приставов по Москве с 26 декабря отменены ограничения на получение доходов по принадлежащим корпорации и АО «Система-Инвест» 31,76% акций МТС, 100% «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Об э​том РБК сообщили в пресс-службе «Системы».

Арбитражный суд Башкирии наложил арест на эти активы и доходы по ним в июне в качестве обеспечительных мер по иску «Роснефти», которая потребовала от «Системы» 170,6 млрд руб. в качестве компенсации убытков от реорганизации «Башнефти» в 2014 году (АФК контролировала компанию до декабря 2014 года). В августе этот суд удовлетворил иск частично, снизив сумму требований до 136,3 млрд руб., а 22 декабря «Роснефть» и «Система» заключили мировое соглашение, предполагающее отзыв взаимных претензий. В рамках реализации этого соглашения и были сняты эти ограничения, говорится в сообщении «Системы».

Мировое соглашение предусматривает, что до конца марта «Система» должна выплатить «Роснефти» 100 млрд руб., из них 20 млрд руб. не позже пятницы, 29 декабря. По итогам третьего квартала на счетах «Системы» было 20,4 млрд руб. («денежная позиция»). К тому же у нее были заблокированы еще 11,8 млрд руб. — дивиденды от МТС и компании БЭСК, арестованные по требованию «Роснефти».



