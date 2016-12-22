«Роснефть» отказалась от новых исков к АФК «Система» из-за «Башнефти»

«Роснефть» не будет впредь подавать к «Системе» новых исков из-за «Башнефти», говорится в утвержденном судом их мировом соглашении. Из него также стало известно, в какой последовательности будет сниматься арест с активов АФК

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Мировое соглашение между АФК «Система» и «Роснефтью», которое во вторник, 26 декабря, утвердил Арбитражный суд Башкирии, предполагает, что обе стороны откажутся не только от текущих исков, но и от будущих претензий. У РБК есть копия этого соглашения, его подлинность подтвердил близкий к одной из сторон источник.

Компании заключили мировое соглашение в целях урегулирования спора по иску «Роснефти» к «Системе», поданному из-за реорганизации компании «Башнефть» в 2014 году (АФК контролировала ее до декабря 2014 года), а также «иных судебных споров между истцами и ответчиками, связанных с нахождением «Башнефти» и (или) ее аффилированных лиц во владении или под управлением АФК «Система» и «Системы-Инвест», говорится в первом пункте мирового соглашения. Это подтверждают представители обеих компаний.

«Мы договорились, что в случае выполнения обеими сторонами условий мирового соглашения предусмотрен взаимный отказ от всех претензий друг к другу, включая текущие и будущие иски», — сказал РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Согласно мировому соглашению у «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии больше не может быть претензий к АФК «Система», связанных с владением и управлением «Башнефтью» и аффилированными с ней структурами», — добавил пресс-секретарь «Системы» Сергей Копытов.

Активы разблокируются

АФК «Система», «Башнефть», «Роснефть» и Минземимущество Башкирии (владеет 25% «Башнефти») подписали мировое соглашение на прошлой неделе в пятницу. Компании отказались от взаимных претензий: «Роснефть» — от взыскания с «Системы» 136,3 млрд руб. из-за реорганизации «Башнефти» (такую сумму присудил Арбитражный суд Башкирии в августе и подтвердила апелляционная инстанция) и второго иска на 131,6 млрд руб. (дивиденды, которые «Система» выплатила «Башнефти» в 2009–2014 годах, иск еще не рассмотрен), а АФК «Система» — от иска к «Роснефти» на 330,5 млрд руб. (во столько она оценила ущерб от действий нефтяной компании). При этом «Система» обязалась выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. до конца марта 2018 года, из них 20 млрд руб. компания должна заплатить не позднее пятницы, 29 декабря.

Утвержденное во вторник мировое соглашение предусматривает постепенное высвобождение активов «Системы» из-под ареста, который был наложен по требованию «Роснефти». В частности, уже 26 декабря управление Федеральной службы судебных приставов по Москве отменило запрет на выплату дивидендов на арестованные пакеты акций Башкирской электросетевой к​омпании (БЭСК), МТС и «Медси», сообщила «Система». В мировом соглашении эти дивиденды названы одним из источников финансирования первого транша для выплаты «Башнефти». Ранее «Система» указывала, что из-за обеспечительных мер не смогла получить 9,8 млрд руб. дивидендов.

Затем должен быть снят арест со следующей части активов, а именно 52,1% акций «Детского мира» и 90,5% акций БЭСК. РФПИ под залог этих акций предоставит «Системе» 40 млрд руб. — эту сумму корпорация обязана выплатить «Башнефти» до 28 февраля. После этого арест будет снят с 31,8% акций МТС. Под залог этого пакета Сбербанк предоставит «Системе» оставшиеся 40 млрд руб., которые АФК должна перечислить до конца марта, говорится в соглашении. После выплаты всех 100 млрд руб. арест будет снят со всех остальных активов «Системы» — 90,5% акций агрохолдинга «Степь», 71,87% МТС Банка и других.

В случае если «Система» допустит просрочку любого из обязательств более чем на семь дней, «Роснефть» может обратить взыскание на любое арестованное имущество, говорится в документе.

Акционеры успокаиваются

Согласно соглашению «Система» за свой счет должна будет урегулировать отношения со своими восемью миноритарными акционерами, которые подали иски к «Роснефти» на сумму около 300 тыс. руб. «Это условие не касается исков миноритариев, которые могут быть поданы к «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии после даты утверждения мирового соглашения», — уточнил РБК Сергей Копытов.

«Роснефть» судилась с «Системой» с мая 2017 года. АФК с самого начала предлагала решить спор вне суда с привлечением независимого оценщика, но безуспешно. Президент Владимир Путин дважды призывал компании к мировому соглашению: впервые он высказался об этом публично в начале сентября, а 21 декабря упомянул о мирном решении спора в конце встречи с крупнейшими бизнесменами. Уже на следующий день компании договорились о компромиссе. Подписание мирового соглашения стало возможно в том числе благодаря «корректному и весомому вкладу президента Владимира Путина в достижение договоренностей после обращения к нему всех сторон спора, и в первую очередь — ответчиков», говорил ранее РБК Михаил Леонтьев.