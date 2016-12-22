АФК «Система» расплатится с «Роснефтью» тремя траншами

Мировое соглашение АФК «Система» и «Роснефти» предусматривает поэтапную выплату суммы в размере 100 млрд руб. тремя траншами — 20, 40 и 40 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова судьи Ирины Нурисламовой.

По ее словам, первый транш в размере 20 млрд руб. должен поступить на счета подконтрольной «Роснефти» компании «Башнефть» не позднее 29 декабря. После этого будет снят арест с части активов «Системы».

Следующий транш в размере 40 млрд руб. должен поступить «Башнефти» не позднее 28 февраля. Последний платеж должен быть перечислен 30 марта. «Система» получит средства на выплаты в кредит от Сбербанка под залог активов компании.

Мировое соглашение «Системы» и «Роснефти» утверждено судом 26 декабря. Соглашение предусматривает, что АФК «Система» должна выплатить «Башнефти» 80 млрд руб., а компания «Система-Инвест» — 20 млрд руб.

В то же время от миноритарных акционеров «Системы» в суд также поступило восемь исков против «Роснефти». Они считают, что нефтяная компания целенаправленно снижала стоимость группы, из-за чего акционеры понесли убытки.